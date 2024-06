La VNA et Viettel honorent des photos et des clips vidéos sur la technologie

La cérémonie de remise des prix du concours de photos et de clips vidéos sur le thème "La technologie avec le cœur – Technology with heart" a eu lieu ce mercredi 5 juin à Hanoï.



Ce premier concours organisé par l'Agence vietnamienne d’information (VNA) et le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel), vise à mettre en valeur les contributions importantes de la technologie, à diffuser de belles images et à transmettre des messages significatifs de la technologie pour apporter une vie meilleure.

La directrice général de la VNA, Vu Viêt Trang, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA



Lors de la cérémonie de remise des prix, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, également présidente du Conseil du jury, a déclaré que les excellentes œuvres récompensées présentaient des approches typiques et humaines pour les réalisations scientifiques et technologiques, en touchant les émotions du public grâce à une narration simple et des images impressionnantes.

Ces œuvres montrent une fois de plus que la technologie est désormais non seulement un élément indispensable de la vie humaine, mais qu'elle rapproche également les gens les uns des autres. C'est une différence par rapport à de nombreux concours et récompenses technologiques organisés précédemment, et c'est également le message que la VNA et Viettel espèrent transmettre largement au public, a dit Vu Viêt Trang.

Avec les bons résultats de ce premier concours, elle a souligné que la VNA et Viettel continueraient à travailler ensemble dans les prochains programmes de coopération.

Selon les organisateurs, en plus de trois mois dès le lancement, le concours a réuni près de 1.700 photos et 87 clips vidéos.

Les prix ont été remis à 32 œuvres, dont 10 images uniques, 12 reportages photos et 10 clips vidéos.

Le jury a décerné trois premiers prix, six deuxièmes prix, neuf troisièmes prix et 14 prix d'encouragement.

Trân Van Hiêu, Ngô Thi Thu Ba et Vu Hông Vân ont remporté les premiers prix pour l’image unique, le reportage photo et le clip vidéo, respectivement. -VNA/VI