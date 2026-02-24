La VNA et TASS renforcent leur coopération dans le contexte médiatique moderne

Dans l’après-midi du 24 février, au siège de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Hanoï, sa directrice générale Vu Viet Trang s’est entretenue avec le directeur général de l’agence de presse russe TASS, Andrey Kondrashov.



Souhaitant la bienvenue à la délégation de TASS venue travailler à la VNA dans les premiers jours du Nouvel An lunaire du Cheval, Vu Viet Trang a souligné que, selon la tradition culturelle vietnamienne, les premiers visiteurs de l’année, appelés « xông dât », sont porteurs de bon augure. Forte de plus de 120 ans de tradition et jouissant d’un grand prestige international, TASS entretient des relations étroites et durables avec la VNA. Cette visite concrétise les résultats de la rencontre entre les dirigeants des deux agences tenue en Chine en décembre 2025, en marge de la 57ᵉ réunion du Comité exécutif de l’Organisation des agences de presse de l’Asie-Pacifique (OANA).



Rappelant l’établissement de la coopération en 1958, Vu Viet Trang a indiqué que la VNA garde toujours en mémoire le précieux soutien de TASS durant les années de guerre et les premières années suivant la réunification nationale, notamment en matière de formation des ressources humaines et de fourniture d’équipements. L’accord de coopération actuel s’inscrit dans cette coopération traditionnelle tout en étant enrichi de nouveaux contenus adaptés au contexte médiatique moderne.

Lors de la séane de travail. Photo ; VNA

Dans la nouvelle phase de développement, la directrice générale de la VNA a proposé d’élargir la coopération au-delà de l’information politique vers l’information socio-économique, le développement vert, la transition numérique et l’application de l’intelligence artificielle... Elle a également suggéré que les deux agences renforcent la diffusion croisée d’informations officielles sur leurs plates-formes, ainsi que la coopération en matière de photographie et de vidéo, et la coordination dans la lutte contre les infox.



Vu Viet Trang a en outre proposé que, chaque année, chaque partie envoie deux délégations de journalistes, dont l’une chargée de produire conjointement des contenus multimédias, tout en poursuivant l’organisation d’expositions photographiques, le soutien aux correspondants résidents ainsi que les échanges professionnels, en présentiel et en ligne.



À cette occasion, Vu Viet Trang a remercié le journaliste de TASS, Denhisovich Yuri Aleksandrovich, pour ses nombreux articles positifs sur la situation du Vietnam et sur le succès du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam.



Pour sa part, Andrey Kondrashov a remercié la VNA pour l’accueil attentif et chaleureux réservé à la délégation de TASS. Il a indiqué que la culture russe comporte également une coutume du Nouvel An ayant une signification similaire à celle du « xông dât » vietnamien. Il a exprimé sa confiance dans le fait que, cette année, les dirigeants des deux agences de presse auront de nombreuses occasions de se rencontrer et d’échanger. À cette occasion, il a invité la directrice générale Vu Viet Trang à participer au Forum économique de Saint-Pétersbourg.



Andrey Kondrashov a par ailleurs souligné que les relations étroites entre TASS et la VNA constituent une illustration vivante de l’amitié traditionnelle entre la Russie et le Vietnam. Approuvant les propositions de coopération formulées par la directrice générale de la VNA, il a estimé que les deux agences disposent d’un vaste potentiel de coopération approfondie.



À l’issue de leur entretien, Vu Viet Trang et Andrey Kondrashov ont signé un accord de coopération professionnelle, marquant une nouvelle étape dans le développement des relations entre les deux agences de presse. -VNA/VI