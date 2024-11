La VNA et le ministère des Affaires étrangères unis sur l’information extérieure

La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information Vu Viêt Trang s’exprime lors de la séance de travail, à Hanoi, le 11 novembre. Photo : VNA

L’Agence vietnamienne d’information (VNA) et le ministère des Affaires étrangères (MOFA) sont depuis longtemps partenaires dans l’information extérieure, contribuant à la réalisation efficace de la politique étrangère du Parti et de l’État, a déclaré lundi 11 novembre la directrice générale de la VNA,Vu Viêt Trang.

S’exprimant lors d’une séance de travail avec les chefs des organes de représentation du Vietnam à l’étranger pour la période 2025-2028, elle a souligné l’étroite coopération entre la VNA et le MOFA, ainsi qu’entre les bureaux de la VNA à l’étranger et les organes de représentation du Vietnam à l’étranger, notant que les deux parties se soutiennent mutuellement dans l’accomplissement de leurs missions.

La VNA, en tant qu’agence de presse nationale clé pour les affaires étrangères, s’efforce de diffuser des informations sur les activités extérieures du pays, y compris les efforts des organes de représentation du Vietnam, les activités de protection des citoyens et la vie et les sentiments de la communauté vietnamienne à l’étranger envers la patrie.

Elle promeut également l’image du Vietnam à l’échelle internationale, fournit des informations sur les pays étrangers et les questions liées au Vietnam dans son pays d’origine et rapproche le monde du Vietnam.

La VNA compte actuellement plus de 2.000 employés, dont 927 reporters et rédacteurs en chef, et est présente dans 30 pays et territoires sur les cinq continents.

Elle produit environ 60 produits de presse en vietnamien et dans neuf langues étrangères, dont l’anglais, le français, l’espagnol, le chinois, le russe, le lao, le khmer, le coréen et le japonais. Elle publie également des livres et des documents de référence.

« Malgré de nombreux défis, les reporters de la VNA à l’étranger reçoivent toujours un soutien efficace des ambassadeurs et des ambassades», a noté Vu Viêt Trang.

Par l’intermédiaire de ses bureaux à l’étranger, la VNA et les ambassades ont organisé de nombreuses expositions de photos mettant en valeur les relations du Vietnam avec d’autres pays, faisant la promotion du pays et de son peuple à l’occasion des anniversaires de leurs relations diplomatiques et lors de célébrations nationales importantes telles que la fondation du Parti et la Fête nationale.

Compte tenu du développement du pays dans cette nouvelle phase et de la situation internationale complexe et imprévisible, elle a souligné que la coopération entre la VNA et les agences de représentation du Vietnam à l’étranger devrait être davantage renforcée pour suivre le rythme des tendances mondiales, en particulier dans un contexte d’essor de la technologie numérique et de l’intelligence artificielle.

La VNA souhaite recevoir davantage de soutien de la part des bureaux de représentation du Vietnam à l’étranger pour élargir la portée de ses produits d’information extérieure, notamment le journal électronique VietnamPlus, Vietnam Illustré, Viêt Nam News et Le Courrier du Vietnam, a déclaré la responsable, ajoutant que cette collaboration contribuera à améliorer l’efficacité du travail de communication extérieure du pays.

Vu Viêt Trang a suggéré d’ajouter des liens vers les sites Web et les journaux électroniques de la VNA sur les pages de ces bureaux et a appelé leurs responsables à continuer de soutenir les journalistes de l’agence.

La VNA est prête à travailler avec les bureaux pour organiser des expositions dans les pays hôtes mettant en valeur l’image du Vietnam, son peuple, ses réalisations économiques et ses relations extérieures, a poursuivi la directrice générale.

Réfléchissant aux tâches clés de protection de la souveraineté dans le cyberespace, de lutte contre les points de vue hostiles et faux et de garantie de la sécurité de l’information, Vu Viêt Trang a déclaré que la VNA espère recevoir des informations officielles des missions diplomatiques sur les questions sensibles de sécurité politique, contribuant ainsi à stabiliser l’opinion publique au milieu d’informations contradictoires.

S’exprimant lors de la séance de travail, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Thanh Binh a attribué en partie les succès diplomatiques, considérés par les dirigeants comme un «point positif» au cours des dernières années, au cercle de la presse, affirmant que grâce à ses efforts, l’image d’un Vietnam pacifique, indépendant, stable et en plein essor a été présentée au monde.

Soulignant le rôle crucial de la VNA dans la diffusion des politiques, des directives et des lois du Parti et de l’État, il a déclaré que ses informations générales ont une influence significative sur le public, contribuant à favoriser le consensus social et servant la construction, le développement et la défense du pays.

Les activités de la VNA et de son réseau de reporters dans divers pays du monde contribuent à promouvoir l’image du Vietnam et à renforcer la compréhension entre le peuple vietnamien et les autres nations, a-t-il, saluant le rôle de la VNA dans la connexion des Vietnamiens d’outre-mer avec leur patrie. – VNA/VI