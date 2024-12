La VNA et l’agence de presse sud-coréenne Yonhap renforcent leur coopération

Dans l'après-midi du 10 décembre, à Hanoï, la directrice générale de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Vu Viet Trang, s’est entretenue avec Hwang Dae-il, président et directeur général de l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Actuellement, VNA et Yonhap mènent des activités de coopération dans le cadre de leur accord de coopération professionnelle signé en décembre 2022 à Hanoï. Les deux parties maintiennent l'échange de groupes de journalistes au cours des deux dernières années, depuis la suspension due à la pandémie de COVID-19. Des rencontres directes et des échanges entre les deux agences sont maintenus régulièrement.

Selon sa directrice générale, Vu Viet Trang, la VNA apprécie hautement les activités de coopération avec Yonhap.

Les activités d'échange de délégations, d'informations et de partage d'expériences ont aidé les deux agences à se rapprocher, tout en contribuant à l'approfondissement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée, a-t-elle estimé.

En accord avec les suggestions de Yonhap visant à soutenir la construction d'une page d'informations en vietnamien, elle a chargé le magazine Vietnam Illustré de soutenir Yonhap dans la phase d'essai de cette page d'informations. De plus, le journal électronique VietnamPlus se coordonnera et effectuera des recherches pour mettre le lien et l'icône de cette page d'informations sur sa page.

Hwang Dae-il a exprimé sa satisfaction devant la coopération croissante et approfondie entre les deux agences de presse.

Selon lui, Yonhap est en train de créer une page d'informations en vietnamien (YVNS) pour traduire les informations en coréen et en anglais afin de les fournir aux Vietnamiens en République de Corée. Comme cette page d'information utilise l'intelligence artificielle (IA) et est en cours de test, Yonhap demande des commentaires et du soutien à VNA pour faire fonctionner cette page d'informations.

Lors de l’entretien, les deux parties ont discuté du maintien et de la promotion des activités de coopération, en mettant particulièrement l'accent sur l'échange d'expériences en matière de transformation numérique et d'application des technologies modernes (telles que la technologie robotique et l'IA) pour accroître l’efficience, l’efficacité et économiser les ressources humaines.

Les dirigeants des deux agences ont signé un procès-verbal de l’entretien sur les futures activités de coopération.-VNA/VI