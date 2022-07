La VNA et la Sécurité sociale du Vietnam poursuivent leur coordination en communication

L’Agence vietnamienne d’Information (VNA en anglais) et la Sécurité sociale du Vietnam (VSS) ont signé mercredi matin à Hanoï une réglementation de coordination en communication sur les politiques et les lois relatives à l'assurance sociale, à l'assurance maladie et à l'assurance chômage pour la période 2022-2026.

Lors de la cérémonie de signature, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a souligné la nécessité de la poursuite de la coordination entre les deux parties, notamment dans le contexte où les ministères, secteurs et localités mettent en œuvre le programme de relance et de développement socio-économique, et s’emploient à assurer la sécurité sociale après le COVID-19.

"Une politique satisfaisante en matière de sécurité sociale constituera un pilier du développement de la société", a-t-elle souligné.

Pour sa part, le directeur général de la Sécurité sociale du Vietnam, Nguyen The Manh, a indiqué qu’en 2021, le nombre de personnes couvertes par l’assurance sociale était de 16,5 millions, représentant 33,7% de la population active, et plus de 88,8 millions de personnes étaient couvertes par l’assurance maladie, soit 90,01% de la population.

Ces réalisations sont dues partiellement aux contributions importantes des agences de presse et des médias, dont la VNA, a-t-il dit.

La directrice générale de la VNA Vu Viet Trang et le directeur général de la VSS Nguyen The Manh à la cérémonie de signature de la réglementation de coordination. Photo: VNA



Pendant la période 2015-2020, grâce à la participation active des journalistes des 63 bureaux provinciaux de la VNA, les informations sur les activités du secteur de la sécurité sociale du Vietnam ont été toujours mises à jour de façon rapide, efficace et en temps opportun, avec environ 3.000 articles, a-t-il affirmé.

Selon Nguyen The Manh, la réglementation de coordination entre les deux parties pour la période 2022-2026 permet de poursuivre leur coordination de 2015 à 2020 et de régler les problèmes qui se posent dans le contexte actuel.

La mise en œuvre complète des contenus de coordination aidera les habitants à mieux comprendre les droits, les valeurs et les avantages des politiques sur l'assurance sociale et l'assurance maladie, a-t-il affirmé. -VNA/VI