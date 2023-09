La VNA et la Prensa Latina affirment leur coopération en six décennies

La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Vu Viêt Trang, s’est entretenue lundi 25 septembre à Hanoi avec une haute délégation de l’Agence de presse cubaine Prensa Latina (PL) conduite par son président Luis Enrique Gonzalez Acosta

Vue de l'entretien entre de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l’Agence de presse cubaine Prensa Latina (PL). Photo: VNA

Saluant la visite de travail au Vietnam de la délégation de la Prensa Latina, elle a affirmé que les relations de coopération entre la Prensa Latina et la VNA est toujours subtantielle et efficace au fil de l’histoire du développement des relations d’amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba.

La visite coincide avec le cinquantenaire de la visite du leader Fidel Castro dans la Zone libérée au Sud Vietnam, à Quang Tri, un événement spécial dans les relations entre les deux pays en l’honneur duquel les deux agences de presse se sont coordonnées pour publier le livre “Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser son sang”.



La VNA et la Prensa Latina ont signé le 18 avril 2023 un accord de coopération pour la période 2023-2028. Elles entretiennent une coopération efficace et spécifique en matière d’envoi d’experts de la Prensa Latina à la VNA pour le travail d’information extérieure en espagnol et le renforcement des liens entre les correspondants et rédacteurs des deux agences de presse.

Les unités de la VNA assistent les activités du bureau à Hanoi de la Prensa Latina qui est toujours disposée à fournir son aide aux correspondants permanents de la VNA à La Havane.

Lors de l’entretien, la directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang a souhaité que les deux agences de presse continuent à entretenir efficacement les domaines de coopération et a exhorté les correspondants de la Pressa Latina à participer activement au Prix national de la presse d’information extérieure.



Elle a affirmé que la VNA oeuvrera avec la Prensa Latina pour préserver et développer les relations de coopération étroites et efficaces, construites et cultivées par des générations des deux agences de presse depuis près de six décennies.

Luis Enrique Gonzalez Acosta a déclaré pour sa part que pour la Prensa Latina, les relations de coopération avec la VNA sont essentielles, stratégiques et associées aux relations à long terme entre les deux pays, qu’elle est toujours prête et ne ne ménage aucun effort aux fins d’une coopération multiforme avec la VNA.



Lors de l’entretien, le président de la Prensa Latina, Luis Enrique Gonzalez Acosta, et le rédacteur en chef de la revue Vietnam Illustré Nguyên Thang ont signé un accord de coopération sur l’impression et la distribution de la version espagnole de la revue Vietnam Illustré.