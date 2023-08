La VNA et la Kyodo News célèbrent en grand format les liens Vietnam-Japon

L’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l’agence de presse japonaise Kyodo News ont inauguré jeudi 3 août à Hanoi une exposition de photos à l’occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques Vietnam-Japon (21 septembre 1973-2023).

Les délégués coupent la bande inaugurale de l'exposition, à Hanoi, le 3 août. Photo: VNA

L’exposition intitulée "Vietnam - Japon : se tourner vers l’avenir et s’ouvrir au monde" présente 50 photos grand format triées sur le volet dans les archives de la VNA et de Kyodo News, invitant à plonger dans l’histoire des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon au cours des cinq dernières décennies.



Cette relation s’est sans cesse renforcée et développée dans divers domaines, notamment la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité, l’économie, le commerce, l’investissement, la culture et les échanges entre les peuples.



Le Vietnam et le Japon ont établi le 21 septembre 1973 des relations diplomatiques. En avril 2009, le Japon est devenu le premier pays du G-7 à établir un partenariat stratégique avec le Vietnam, et en mars 2014, les deux pays ont porté leurs liens au niveau de partenariat stratégique étendu pour la paix et la prospérité en Asie.



Étaient présents à la cérémonie le membre du Comité central du Parti, président de l’Association des journalistes vietnamiens, vice-président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti et rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Peuple), Lê Quôc Minh; la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang ; le président de la Kyodo News, Toru Mizutani ; et des représentants de ministères, d’agences, de l’ambassade du Japon au Vietnam, de l’Association d’amitié Vietnam-Japon et de diverses agences gouvernementales et organisations japonaises au Vietnam.

2023 est une année d’une importance particulière dans les relations Vietnam-Japon alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, a déclaré en ouverture la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang lors de la cérémonie d'inauguration de l'exposition. Photo: VNA

Cette exposion se tient dans l’espoir de populariser les acquis de la coopération entre les deux pays au cours d’un demi-siècle, ainsi que que le potentiel et les opportunités de développement des relations de coopération bilatérales dans l’avenir, a-t-elle indiqué.

Pour sa part, le président de Kyodo News, Toru Mizutani, a estimé que les photos exposées symbolisent l’échange et l’amitié entre les deux pays dans divers domaines, affirmant leur coopération étendue et diversifiée.

Comme le veut le thème de cet événement, le président Toru Mizutani a déclaré qu’il espère que le Japon et le Vietnam avanceront ensemble vers l’avenir et approfondiront davantage leur amitié et leur coopération pour la paix et la stabilité dans le monde.

Les visiteurs auront l’occasion de revenir sur les étapes importantes et les événements marquants des cinq dernières décennies dans tous les domaines de coopération bilatérale immortalisés par des photographes des deux agences de presse. Ces photos sont des témoignages authentiques et vivants des relations d’amitié entre le Vietnam et le Japon qui n’ont jamais été aussi florissantes.

Non seulement les deux nations partagent de nombreux avantages stratégiques, mais leurs dirigeants et leurs peuples jouissent des relations d’attachement, de confiance mutuelle et d’entraide dans divers domaines.

En particulier, les images de projets réalisés grâce à une coopération efficace entre le Japon et le Vietnam contribueront à élever le partenariat stratégique étendu bilatéral à une plus grande hauteur sur les principes de "sincérité, amitié et confiance" afin que les deux nations puissent progresser ensemble et s’ouvrir au monde à la poursuite d’un avenir radieux.

La VNA et la Kyodo News ont établi des relations de coopération dans les années 1980. Les deux agences se sont toujours accordées un soutien et une assistance très efficaces, tant dans la coopération bilatérale que dans les forums multilatéraux, leur permettant de remplir leurs missions, de fournir des informations officielles et opportunes au public des deux pays et au monde.