La VNA et la Division 304 valorisent la tradition fidèle

La Division 304 et l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) ont organisé une rencontre le 21 décembre dans la province de Vinh Phuc àç l'occasion du 78e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et du 33e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989).

Lors de la rencontre entre la Division 304 et l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) le 21 décembre à Vinh Phuc pour célébrer le 78e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam.Photo : VNA

Y étaient présents le colonel Pham Hung Quyet, commandant adjoint du corps d'armée 2 ; le colonel Trinh Van Cuong, chef d'état-major adjoint du corps d'armée 2 ; le colonel Trinh Ca, commandant de la Division 304 ; le colonel Nguyen Thanh Bac, commissaire politique de la Division 304 et des officiers et soldats de cette Division.

A cette occasion, la directrice générale de la VNA Vu Viet Trang a rappelé que le 14 avril 1960, la VNA a organisé une cérémonie de jumelage avec la Division 304 à Bim Son (Thanh Hoa), lieu de camper de cette division dans le passé. Depuis lors, des générations de journalistes de la VNA et d'officiers et de soldats de la Division 304 se sont toujours côte à côte, surmontant les difficultés pour remporter de nombreuses victoires importantes.

Pendant les résistances, des milliers d'officiers et de soldats de la Division 304 et plus de 260 journalistes et des personnels de la VNA sont morts sur les champs de bataille.

Dans l’œuvre de l’édification et du développement national d'aujourd'hui, les deux unités valorisent la tradition héroïque, partageant et s'entraidant toujours avec succès dans toutes les tâches assignées.

La directrice générale de la VNA Vu Viet Trang a convaincu que la relation entre la VNA et la Division 304 continuerait à s’épanouir, devenant un modèle exemplaire de solidarité armée-peuple, contribuant à renforcer la force pour la défense de la Patrie vietnamienne.

A cette occasion, des officiers, soldats de la Division 304 et reporters de la VNA ont offert de l'encens pour commémorer les héros et martyrs au Mémorial de la Division 304.