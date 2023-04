La VNA continue de resserrer ses liens avec son partenaire cubain ACN

Le siège de la VNA à Hanoï. Photo : VNA

La directrice générale de l'Agence vietnamienne d’information (VNA), Vu Viet Trang, a visité le 20 avril (heure locale) le siège de l'Agence cubaine d’information (Agencia Cubana de Noticias-ACN) et a travaillé avec sa direction, dans le cadre de la visite officielle du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue à Cuba.

Lors d’un entretien tenu dans l'après-midi du 20 avril à La Havane, Vu Viet Trang et la directrice de l'ACN, Edda Diz Garcés, ont passé en revue des pas de développements de la coopération bilatérale entre les deux agences de presse, soulignant l'importance d'un flux d'informations fiable dans le contexte de beaucoup de fausses nouvelles.

La VNA et l'ACN ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage les relations de coopération traditionnelle entre les deux agences de presse nationales afin d'améliorer l'efficacité de l'échange d'informations et du soutien professionnel, conformément aux tendances actuelles du journalisme.

Vu Viet Trang a souligné que le flux d'informations authentiques et fiables de l'ACN était une source de référence très importante pour la VNA dans le contexte actuel de fausses nouvelles accablantes. Elle a hautement apprécié l'échange d’informations entre les deux agences de presse et a exprimé le souhait que les deux parties continuent à étendre leur coopération lorsque l’ACN développerait le segment des informations télévisées.

Edda Diz Garcés a remercié la VNA pour son soutien pratique à l'ACN au cours des dernières années. Elle a souhaité renforcer la coopération bilatérale, poursuivre les relations traditionnelles entre les deux agences de presse ainsi que les bons sentiments entre Cuba et le Vietnam.

Elle a souligné que les relations entre l’ACN et la VNA était à la fois une relation entre collègues sincères et entre frères partageant le même idéal. Rappelant la visite historique du leader révolutionnaire Fidel Castro Ruz dans la zone libérée de Quang Tri au Vietnam en 1973, Edda Diz Garcés a affirmé que l’esprit de courage et d'abnégation était la source stable des relations entre les deux pays, y compris celles entre la VNA et l'ACN.