La VNA assiste à la 18e Assemblée générale de l’OANA en Iran

Une délégation de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) conduite par sa directrice générale Vu Viêt Trang participe à la 18e Assemblée générale de l’Organisation des agences de presse de l’Asie-Pacifique (OANA), qui a débuté lundi 24 octobre à Téhéran, en Iran.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du ministre iranien de la Culture et de l’Orientation islamique Mohammad Mehdi Esmaili, de l’ambassadeur du Vietnam en Iran Luong Quôc Huy, des représentants diplomatiques de certains pays participants et de 22 délégations d’agences de presse régionales.

Dans son allocution d’ouverture, Kim Hyeon-jun, un cadre de l’agence sud-coréenne de presse Yonhap - qui assure la présidence de l’OANA, a déclaré que la 18e Assemblée générale est l’occasion d’évaluer les défis et de discuter des mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale entre les agences de presse membres après une interruption de plus de deux ans causée par la pandémie de Covid-19.

Le directeur général de l’Agence de presse de la République islamique (IRNA), Ali Naderi, a hautement apprécié le rôle des médias, qui ont reflété de manière exhaustive les impacts de la pandémie sur le monde.

Il a déclaré qu’il était temps pour les agences de presse d’améliorer la connectivité et la coopération, et qu’un nouveau chapitre commence dans les domaines des communications et des médias après la pandémie.