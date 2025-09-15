La VNA affirme son rôle dans la couverture des Congrès du Parti

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm assiste à la cérémonie de lancement du portail du 14ᵉ Congrès national du Parti à l’adresse : https://daihoidang.vn. Photo: VNA

Le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, prévu début 2026, constitue un événement politique majeur. En tant qu'agence de presse nationale, agence d'information stratégique et fiable du Parti et de l'État, ainsi que principale agence de presse multimédia, l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) a préparé activement sa couverture depuis près d'un an. À l'occasion du 80e anniversaire de sa Journée traditionnelle (15 septembre 1945 - 2025), la VNA a inauguré le portail spécial sur le 14ᵉ Congrès national du Parti à l'adresse : https://daihoidang.vn

Une source d'information riche et multilingue

Ces dernières années, la VNA a mis en place plusieurs portails d'information consacrés aux grands événements et aux questions d'actualité majeures du Vietnam et du monde. Le portail spécial sur le 14ᵉ Congrès national du Parti se distingue par son ampleur, sa fiabilité et sa mise à jour régulière. Il est disponible en six langues (vietnamien, anglais, français, russe, chinois et espagnol) et présente cinq formats d’information (texte, photo, vidéo, infographie, données), couvrant l'actualité, des analyses approfondies et des dossiers documentaires des 13 congrès précédents, en vue du 14ᵉ Congrès national du Parti.

Selon Nguyên Duc Vu, directeur du Centre technique de la VNA, le portail spécial du 14e Congrès national du Parti cible clairement trois groupes principaux : les agences de presse et les médias nationaux et internationaux, le grand public et les chercheurs. L'interface a donc été conçue de manière adaptée à chacun de ces groupes.

Des informations complètes, précises et actualisées

Le portail spécial comprend des thèmes distincts sur la mise en œuvre des grandes orientations stratégiques du Parti, notamment la Résolution 57-NQ/TW axée sur le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique ; la Résolution 59-NQ/TW sur l'intégration internationale dans la nouvelle situation ; la Résolution 66-NQ/TW sur la réforme de l'élaboration et de l'application des lois pour répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère ; et la Résolution 68-NQ/TW sur le développement du secteur privé.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm remet l’Ordre de Hô Chi Minh (troisième attribution) à la VNA. Photo: VNA

Il met également en valeur les politiques et orientations importantes du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat et les directives drastiques du secrétaire général Tô Lâm dans divers domaines.

Trân Ngoc Tu, chef du Département des informations intérieures de la VNA, a souligné que la VNA mobilise son réseau de 34 bureaux dans tous les villes et provinces pour produire des contenus variés, présentés sous des formes renouvelées, tout en restant fidèle aux orientations et directives du Parti.

Une base de données inédite et accessible

Selon Pham Thi Phuong Thao, directrice du Centre d'information documentaire et d'infographie de la VNA, par rapport aux congrès précédents, c'est la première fois que la VNA dispose d'une base de données du personnel de près de 150 organisations du Parti et plus de 1 200 cadres, constamment mise à jour avant, pendant et après le Congrès. Cette réalisation est le fruit d'une coordination étroite entre différentes unités de la VNA et son réseau de correspondants.

Avec ce portail spécial, la VNA affirme son rôle d'agence de presse nationale, centre d'information stratégique et fiable du Parti et de l'État. Dans les mois à venir, elle continuera d'enrichir la plateforme par de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour régulières et des contenus diversifiés. L'objectif est de fournir des informations précises, complètes, vivantes et objectives sur le 14ᵉ Congrès national du Parti, contribuant ainsi au succès de la communication autour de cet événement politique majeur du pays. -VNA/VI