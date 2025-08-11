La visite témoigne de l’importance accordée au Partenariat stratégique intégral Vietnam-R. de Corée

Le secrétaire général Tô Lâm et son épouse, accompagnés d’une délégation de haut niveau du Vietnam, effectuent une visite d’État en République de Corée, en tant que tout premier invité d’État du nouveau gouvernement.

Il s’agit également de la première visite du secrétaire général Tô Lâm en République de Corée dans sa nouvelle fonction. Cela témoigne de l’importance et de la priorité particulières que les dirigeants des deux pays accordent aux relations de Partenariat stratégique intégral Vietnam – République de Corée, a estimé le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Sơn lors d’une rencontre avec la presse sud-coréenne portant sur cette visite.

À travers cette visite, le Vietnam est prêt à coopérer avec le nouveau gouvernement sud-coréen pour mettre en œuvre plusieurs orientations de coopération prioritaires :

Premièrement, renforcer les échanges de haut niveau et élever la coopération dans les domaines clés tels que la diplomatie, la défense et la sécurité.

Deuxièmement, accroître l’efficacité de la coopération substantielle, en particulier dans les secteurs où la République de Corée possède des atouts correspondant aux orientations de développement du Vietnam : infrastructures, électronique de haute technologie, semi-conducteurs, intelligence artificielle, énergies renouvelables, villes intelligentes, complexes industriels intégrés selon la chaîne de valeur, afin d’en faire un pilier majeur des relations bilatérales.

Troisièmement, définir et ériger la coopération en sciences et technologies, innovation, transformation numérique et développement de ressources humaines de haute qualité en nouveau pilier des relations bilatérales.

Quatrièmement, promouvoir de nouveaux domaines de coopération plus diversifiés : industries culturelles, tourisme, travail, lutte contre le changement climatique, éducation, santé et échanges entre les peuples.

Estimant la coopération en matière d’investissement, Bui Thanh Sơn a souligné que l’économie, le commerce et l’investissement constituaient toujours l’un des piliers majeurs des relations entre les deux pays, et étaient une force motrice essentielle du développement global du Vietnam comme de la République de Corée.

le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Sơn. Photo : VNA

La République de Corée est actuellement l’un des principaux investisseurs étrangers avec plus de 10 000 projets en cours, représentant un capital enregistré total de 93,7 milliards de dollars. La présence des grands conglomérats sud-coréens au Vietnam illustre la confiance stratégique des entreprises sud-coréennes dans l’environnement d’investissement et les perspectives de développement du pays.

En parallèle, la coopération pour la reconstitution des chaînes d’approvisionnement est également considérée par les deux pays comme une priorité stratégique. Le Vietnam s’engage à accompagner les entreprises sud-coréennes dans le développement de chaînes d’approvisionnement diversifiées et à forte valeur ajoutée, tout en encourageant les entreprises vietnamiennes à participer plus profondément et à un niveau plus élevé aux réseaux mondiaux d’approvisionnement des entreprises sud-coréennes. Le Parti et l’État du Vietnam sont prêts à offrir les conditions les plus favorables pour que les investisseurs étrangers, notamment sud-coréens, puissent continuer à investir de manière stable et durable, ainsi qu’à explorer de nouvelles opportunités d’investissement et de développement conjoint.

“Ces derniers temps, nous avons mis en œuvre une série de politiques et de mesures de grande envergure à caractère révolutionnaire, visant à réorganiser et rationaliser l’appareil politique, à réformer l’administration et le système juridique, ouvrant ainsi des opportunités et des conditions inédites pour les investisseurs étrangers, notamment sud-coréens qui disposent déjà d’une expérience et d’une base solides au Vietnam”, a affirmé le dirigeant vietnamien.

À propose des mesures et politiques pour renforcer les échanges entre les peuples et promouvoir la coopération culturelle, Bui Thanh Sơn a indiqué que les deux pays partagaient de nombreuses similitudes culturelles, historiques, de valeurs sociales, ainsi qu’une tradition d’attachement aux liens humains, un esprit communautaire et une volonté de progrès. Avec plus de 350 000 Vietnamiens résidant en République de Corée et plus de 250 000 Sud-Coréens vivant au Vietnam – dont environ 100 000 familles multiculturelles vietnamo-coréennes – les deux peuples entretiennent des liens étroits favorisant le développement des échanges culturels et interpersonnels. La coopération culturelle et éducative entre les deux pays n’a jamais été aussi dynamique, agissant comme un ciment qui renforce les relations bilatérales.

Un ouvrier de l'usine Sung Hwa Vina (capitale sud-oréenne) dans le parc industriel de Hoa Binh (Tay Ninh) vérifie le fil sur une machine à tisser des chaussettes. Photo :VNA

Selon lui, les deux pays devraient se concentrer sur :

Premièrement, continuer à améliorer les mécanismes et accords de coopération en matière de culture, d’éducation et de langue, en envisageant la création de mécanismes de coopération culturelle communs, l’organisation d’événements artistiques et la formation de talents culturels de haut niveau.

Deuxièmement, intensifier les échanges entre les institutions culturelles des deux pays. Le Vietnam créera un Centre culturel vietnamien en République de Corée. La République de Corée est encouragée à partager des expériences et à appliquer ses modèles créatifs fondés sur les nouvelles technologies, à soutenir les localités vietnamiennes dans la promotion touristique via les échanges culturels et artistiques.

Troisièmement, continuer à soutenir les communautés expatriées vivant dans chaque pays, en accordant une attention particulière aux générations issues des familles vietnamo-coréennes.

Le dirigeant a abordé la stratégie pour maintenir le succès économique du Vietnam à l’ère du protectionnisme commercial. Il a précisé que ces derniers temps, le pays a appliqué de manière globale plusieurs orientations stratégiques :

Rationalisation de l’appareil politique à tous les niveaux ; mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Réforme progressive de l’élaboration et de l’application des lois pour garantir un système juridique cohérent, faisable et transparent, intégrant les technologies numériques

Avancées progressives dans les sciences, technologies, innovations et transformations numériques.

Développement du secteur privé en tant que “l’un des moteurs les plus importants” de l’économie nationale.

Renforcement de l’intégration internationale pour ouvrir de nouveaux espaces de développement.

En ce qui concerne la politique étrangère réussie du Vietnam, Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam restait fidèle à une politique extérieure indépendante, autonome, pacifique, de coopération et de développement ; de diversification et multilatéralisation ; d’être ami, partenaire fiable et membre actif et responsable de la communauté internationale.

Le Vietnam participe activement à l’intégration internationale, protège au plus haut niveau ses intérêts nationaux, règle les différends par le dialogue et la coopération, promeut le multilatéralisme et contribue activement à la paix et à la stabilité régionales et mondiales.

À ce jour, le Vietnam entretient des relations de partenariat stratégique ou plus élevées avec toutes les grandes puissances.

“Nous appliquons la politique de défense dite des “quatre non” : ne pas rejoindre d’alliances militaires ; ne pas nous allier avec un pays pour en contrer un autre ; ne pas autoriser de bases militaires étrangères ni l’utilisation de notre territoire contre un autre pays ; ne pas recourir à la force ni menacer de l’utiliser dans les relations internationales. Cette position nous permet de bâtir et de consolider la confiance stratégique avec tous nos partenaires”, a-t-il souligné.

Une troupe d'art sud-coréenne présente des œuvres d'art pour interagir avec des habitants et touristes locaux dans le cadre du Festival Vietnam-République de Corée, organisé par la ville de Da Nang (6 septembre 2023). Photo : VNA

Ces derniers temps, l’ensemble du système politique vietnamien s’est mobilisé avec une détermination maximale, des efforts remarquables et des actions résolues et coordonnées pour la réforme administrative d’envergure.

Les résultats initiaux sont très positifs. Les administrations locales ont rapidement réorganisé leurs structures et stabilisé leur fonctionnement dès les premiers jours, répondant mieux aux besoins des citoyens. La rationalisation de l’appareil administratif permet progressivement d’augmenter les ressources et d’élargir l’espace de développement. Grâce à cette politique, le pays dispose également d’économies importantes pour financer les politiques sociales, telles que la gratuité scolaire de la maternelle à la fin du lycée et avancer vers la gratuité des soins médicaux pour tous.

En conclusion, Bui Thanh Son a souligné que le Vietnam se trouvait à un moment charnière, déterminant pour réaliser deux grands objectifs de développement : d’ici 2030, centenaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, devenir un pays en développement à industrie moderne et revenu intermédiaire supérieur ; et d’ici 2045, centenaire de la fondation du pays, devenir un pays socialiste développé à revenu élevé. Le Vietnam sera déterminé et fera tout son possible pour construire un pays "plus décent et plus beau" comme l’a souhaité autrefois le Président Ho Chi Minh. - VNA/VI