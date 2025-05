La visite officielle en Malaisie du PM et sa participation au 46e Sommet de l'ASEAN couronnées de succès

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays de l'ASEAN et du Timor-Leste assistent à la séance plénière du 46e sommet de l'ASEAN. Photo : VNA

La visite officielle en Malaisie du Premier ministre Pham Minh Chinh et sa participation au 46e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes ont été couronnées de succès avec de nombreux résultats importants obtenus, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, lors d'une interview accordée à la presse à l'issue de la visite.

Dans cadre de son voyage d'affaires, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des échanges approfondis et constructifs avec les hauts dirigeants malaisiens. Les deux parties ont convenu d'établir un mécanisme d'échange annuel entre les deux Premiers ministres et ont annoncé l'achèvement du Programme d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global pour la période 2025-2030. Les deux dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur de nombreuses questions régionales et internationales, notamment sur le maintien de la position commune de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale.

Les deux parties se sont engagées à porter le chiffre d'affaires de leurs échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars d'ici 2030 de manière équilibrée ; à limiter l'application des barrières commerciales ; à faciliter l'importation et l'exportation de biens ; à élargir la coopération dans les domaines de l'économie numérique, de l'économie circulaire, de l'économie verte, de la transition énergétique équitable, des sciences et technologies, de l'innovation, etc.

Les dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité et de promouvoir la signature de documents pertinents pour promouvoir la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, la cybercriminalité et les organisations terroristes et réactionnaires ; ils ont également convenu d'envisager la mise en place d'un mécanisme de consultation sur les questions maritimes et d'une ligne directe pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Notamment, dans le cadre du 46e Sommet de l'ASEAN, le Premier ministre du Vietnam et ses homologues de la Malaisie et de Singapour ont assisté à la signature de l'annexe à l'accord de coopération au développement relatif à l'exportation d'énergie éolienne offshore du Vietnam vers Singapour entre PetroVietnam Technical Services Corporation du Vietnam (PTSC), le consortium malaisien MYEC et Sembcorp Utilities Pte Ltd de Singapour. Il s'agit d'une avancée majeure dans la coopération énergétique, ouvrant la perspective de la construction d'un réseau électrique commun de l’ASEAN.

Le 46e Sommet de l'ASEAN et les sommets connexes viennent de s'achever avec de nombreux points marquants : les dirigeants de l'ASEAN ont signé la Déclaration de Kuala Lumpur sur « ASEAN 2045 : Notre avenir commun » et adopté la Vision communautaire de l'ASEAN 2045 avec quatre stratégies sur la politique-sécurité, l'économie, la culture-société et la connectivité ; les pays de l'ASEAN ont convenu d'admettre le Timor-Leste comme 11e membre de l'ASEAN en octobre prochain ; ces conférences sont l'objectif d'élargir les liens de l'ASEAN pour s'adapter aux fluctuations géopolitiques et géoéconomiques ; l'ASEAN doit garantir un espace stratégique indépendant et autonome, consolider son rôle central, renforcer sa capacité d'adaptation aux fluctuations externes et rechercher des solutions plus solides et plus efficaces aux problèmes soulevés.

Le Premier ministre vietnamien a demandé que l'ASEAN et ses partenaires favorisent le dialogue, instaurent la confiance, renforcent le multilatéralisme et soutiennent les principes d'un commerce libre, équitable, inclusif et fondé sur des règles. L'ASEAN doit promouvoir son rôle de connectivité stratégique en s'appuyant sur le réseau de zones de libre-échange existant, façonner le modèle de coopération interrégionale ASEAN-CCG (Conseil de coopération du Golfe) et ASEAN-CCG-Chine, et continuer à le généraliser avec d'autres partenaires potentiels.

À l'occasion de sa participation au 46e Sommet de l'ASEAN et au Sommet ASEAN- CCG - Chine à Kuala Lumpur, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré de hauts dirigeants de nombreux pays voisins, partenaires stratégiques et partenaires importants, dont la Chine, le Laos, le Cambodge, les Philippines, Brunei, le Timor-Leste et Oman, ainsi que le secrétaire général du CCG et le président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII).

Les importants résultats obtenus lors de ces réunions bilatérales ont permis de diffuser le message d'un Vietnam dynamique, innové, intégré et en forte croissance, ouvrant ainsi des perspectives et une dynamique favorables pour approfondir les relations entre le Vietnam et ses partenaires, a conclu le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. - VNA/VI