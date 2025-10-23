La visite officielle du SG Tô Lâm en Bulgarie devrait consolider la confiance et favoriser la coopération

La prochaine visite officielle en Bulgarie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, revêt une signification historique pour les relations bilatérales.

Il s'agira de la première visite d'un dirigeant du PCV en Bulgarie depuis un demi-siècle et interviendra à l'occasion du 75ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1950–2025).

C'est ce qu'a souligné l'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyên Minh Nguyêt dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne en Europe centrale au seuil de la visite officielle de portée historique du secrétaire général Tô Lâm en Bulgarie.

La diplomate a souligné que cette visite intervient dans un contexte favorable, les deux pays enregistrant d'importants progrès économiques et d'intégration internationale. Le Vietnam poursuit ses réformes institutionnelles, tandis que la Bulgarie, membre de l'espace Schengen depuis 2025, se prépare à rejoindre la zone euro et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).



Au cours des 75 ans derniers, les relations bilatérales ont toujours maintenu la stabilité, la confiance et sont de plus en plus profondes, fondées sur des fondements historiques et politiques et sur l'étroite affection entre les deux peuples. Plus de 30 000 Vietnamiens ont étudié ou travaillé en Bulgarie. La communauté vietnamienne actuelle, bien que modeste, continue de jouer un rôle actif de passerelle entre les deux peuples.



Selon la diplomate vietnamienne, les dernières années ont été marquées par des échanges de délégations de haut niveau et la 24ᵉ session du Comité intergouvernemental Vietnam-Bulgarie sur la coopération économique, commerciale et scientifique tenue à Sofia en 2024. Les deux parties y ont identifié de nouveaux domaines prioritaires tels que la transformation numérique, la biotechnologie, la transition verte, la formation et l'innovation.

L'année dernière, le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux a augmenté de près de 30 % en glissement annuel. Dans le domaine de l'investissement, l'Assemblée nationale bulgare avait ratifié l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) en septembre 2023, créant ainsi un cadre juridique plus favorable à la coopération bilatérale. Les entreprises bulgares manifestent un intérêt croissant pour le marché vietnamien, notamment dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, des énergies renouvelables, de la transformation agricole et de la logistique.

À l'inverse, les entreprises vietnamiennes considèrent la Bulgarie comme une porte d'entrée vers le marché de l'UE, grâce à sa situation géographique stratégique, à ses infrastructures de transport bien développées et à son environnement commercial nettement amélioré.

La coopération dans le domaine du travail apparaît comme un domaine nouveau et prometteur. Face à la pénurie de main-d'œuvre en Bulgarie, un nombre croissant de travailleurs vietnamiens s'installent dans ce pays européen pour travailler dans des secteurs tels que la construction, l'ingénierie, l'agroalimentaire et la santé.

La coopération éducative et culturelle reste un pilier essentiel, avec l'envoi pour la première fois des enseignants vietnamiens à l'Université de Sofia en 2025. Les deux pays encouragent également les échanges touristiques, notamment depuis la décision du Vietnam d'exempter de visa les citoyens bulgares.



Selon l'ambassadrice Nguyên Minh Nguyêt, l'un des facteurs clés du développement continu des relations Vietnam-Bulgarie est le niveau élevé de confiance politique. Le Vietnam considère la Bulgarie comme un partenaire traditionnel de confiance et un lien important entre le Vietnam et l'Union européenne.

Les dirigeants des deux pays partagent de nombreuses visions communes en matière de développement et aspirent à la paix, à la coopération, à l'intégration et au développement durable, dans le respect du droit international, de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État.

Sur la base d'une confiance politique solide, les relations Vietnam–Bulgarie ouvrent de nouvelles perspectives de coopération dans un contexte mondial en profonde mutation sous l'effet des tendances globales.

Concernant les orientations et perspectives de coopération entre les deux pays pour les années à venir, la diplomate a souligné que les deux pays disposaient de nombreuses conditions favorables pour promouvoir une coopération globale et valoriser leurs atouts complémentaires. Parmi les domaines potentiels figurent la transformation verte et la numérisation ; l'éducation, les sciences et technologies, l'agriculture intelligente, la biomédecine, les énergies propres ; le tourisme et les échanges interpersonnels ; et la coopération décentralisée et commerciale…



Enfin, elle a affirmé que la prochaine visite officielle du secrétaire général Tô Lâm en Bulgarie démontre la forte détermination politique des deux pays à porter les relations Vietnam-Bulgarie à une nouvelle hauteur, pour la paix, la prospérité et le développement durable de chaque pays et des deux peuples. -VNA/VI