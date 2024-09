La visite officielle du président du Mozambique a débuté à Hanoï

Le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 8 septembre, le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, et son épouse sont arrivés à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam du 8 au 10 septembre à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et de son épouse.



Il s'agit de la première visite du président Filipe Jacinto Nyusi au Vietnam depuis son investiture et de la première au Vietnam d'un président mozambicain depuis plus de 17 ans.



La visite officielle du président Filipe Jacinto Nyusi intervient dans le contexte où les deux pays se préparent à la célébration du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025.



Durant son séjour, il rencontrera des dirigeants vietnamiens et rendra visite à des entreprises, établissements éducatifs, culturels et historiques.



Les deux parties signeront plusieurs documents de coopération importants dans des domaines d’intérêt commun.



Le Vietnam et le Mozambique ont établi leurs relations diplomatiques le 25 juin 1975. En 2023, le commerce bilatéral a atteint 546,4 millions de dollars, dont 127 millions d'exportations vietnamiennes.



Le groupe vietnamien Viettel a lancé en mai 2012 un réseau mobile au Mozambique sous la marque Movitel (une coentreprise entre Viettel et la société SPI) avec un investissement total de plus de 600 millions de dollars. Depuis début 2024, Movitel est le fournisseur multiservice de télécommunications et de technologies de l'information détenant la plus grande part de marché au Mozambique. Movitel figure également parmi les trois entreprises ayant les contributions budgétaires les plus élevées au Mozambique.



Actuellement, la communauté vietnamienne au Mozambique compte environ 200 personnes.-VNA/VI