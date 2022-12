La visite officielle du Premier ministre largement couverte par la presse luxembourgeoise

Des journaux luxembourgeois ont publié des articles concernant la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Luxembourg, estimant que cette tournée contribuerait à reforcer les relations entre les deux pays.

Photo: VNA

Les quotidiens ZLV.lu et Tageblatt.lu ont parlé des riches activités du Premier ministre Pham Minh Chinh au Luxembourg.

Selon le quotidien ZLV.lu, avec un capital total de 2,6 milliards de dollars, le Luxembourg est le troisième investisseur parmi les pays de l'UE au Vietnam et l'un des premiers pays à avoir ratifier l'accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA).

Selon le site Wort.lu, le Luxembourg et le Vietnam disposent de potentiels de coopération dans de nombreux domaines et le but de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh est de renforcer et de développer les relations entre les deux pays et entre le Vietnam et l'UE.

Les deux parties ont convenu de renforcer les liens dans les domaines de la logistique, des transactions financières durables et de la recherche, et également signé un certain nombre d'accords de coopération bilatéraux.