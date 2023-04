La visite officielle au Laos du président Vo Van Thuong a été "un grand succès"

La visite officielle du président vietnamien Vo Van Thuong au Laos les 10 et 11 avril a été un grand succès et ses résultats contribueront à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays, ont déclaré des responsables à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le ministre lao de la Technologie et des Communications Boviengkham Vongdara. Photo: VNA

Le ministre lao de la Technologie et des Communications Boviengkham Vongdara, a souligné que la visite était d’une grande importancee car il s’agissait du premier voyage à l’étranger du président Vo Van Thuong plus d’un mois après sa prise de fonction.

Cela a montré non seulement l’estime du parti et de l’État vietnamiens pour les relations entre les deux pays, mais aussi les sentiments du président vietnamien pour le Laos, a noté le ministre qui est également président de l’Association d’amitié Laos-Vietnam.

Le responsable a déclaré que lors de leur entretien, le président Vo Van Thuong et le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith ont échangé des mesures pour promouvoir les relations bilatérales, telles que l’amélioration de la coopération économique, la formation des ressources humaines et l’ajustement de certains mécanismes pour améliorer l’efficacité des chantiers de coopération bilatérale.

Deux accords ont été signés à cette occasion, à savoir un protocole d’accord de coopération en matière de technologie et d’innovation entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies (MoST) et le ministère lao des Technologies et des Communications, et un autre sur la coopération scientifique entre le MoST et le ministère lao de l’Éducation et des Sports.

Boviengkham Vongdara a déclaré que ceux-ci constituent un pas en avant dans l’application des sciences et technologies nouvelles à la production, aidant le Laos à progresser dans la quatrième révolution industrielle et le développement socio-économique.

Le voyage est un succès et ses résultats contribueront à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les pays, a-t-il affirmé.

Le vice-ministre lao des Affaires étrangères Thongphan Savanphet. Photo: VNA

Pendant ce temps, le vice-ministre lao des Affaires étrangères Thongphan Savanphet a déclaré que bien que la visite ait eu lieu dans un temps très court, le président Vo Van Thuong a eu une série d’activités, notamment des entretiens et rencontres avec de hauts dirigeants lao, et a participé à de nombreuses autres importantes.

Les dirigeants des deux pays ont évalué la coopération bilatérale dans différents domaines et ont convenu de continuer à renforcer leur collaboration et à mettre en œuvre des accords signés pour aider les relations de coopération traditionnelles à produire des résultats plus fructueux, apportant des avantages pratiques à leurs peuples, a-t-il conclu.