La visite en Chine du SG du PCV démontre l’amitié traditionnelle des deux pays

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong. Photo: VNA



Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, sera le premier dirigeant étranger à se rendre en Chine après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC). Et cela démontre pleinement la spécificité et l'importance des relations entre les deux Partis et les deux États.



C’est ce qu’a déclaré Xu Liping, directeur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est de l’Académie chinoise des sciences sociales, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), sur la prochaine visite officielle en Chine de Nguyen Phu Trong à l’invitation du secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois, Xi Jinping.



Selon Xu Liping, cette visite en Chine du dirigeant vietnamien démontre également l'amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux États. Selon lui, la visite permettra d’approfondir la confiance stratégique entre les deux Partis et les deux États, d’enrichir les contenus du partenariat stratégique intégral Chine-Vietnam, et sera bénéfique au renforcement de la confiance mutuelle politique entre la Chine et l'ASEAN.



Xu Liping a constaté que pendant la pandémie de COVID-19, les relations entre les deux Partis et les deux pays n'avaient pas été affectées, mais s’étaient également améliorées, précisant que les deux parties avaient promu la tradition de solidarité et d'entraide pour faire face à l’épidémie.



Il a également indiqué que les deux Partis avaient construit des mécanismes d'échange et de coopération dans les domaines de la recherche théorique, de la formation de cadres…, avant de souligner les potentiels des relations bilatérales dans le commerce et l’investissement.



Selon le directeur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est, les deux parties ont de larges perspectives de coopération dans les domaines du changement climatique, du développement vert, de l'énergie solaire...