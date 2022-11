La visite en Chine du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong impulse les relations bilatérales

La visite en Chine du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong était la première d'un dirigeant étranger en Chine après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), a déclaré l’ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



La visite très importante a lieu au bon moment où la cause socialiste des deux pays entre dans une nouvelle étape de développement avec héritage et développement, démontrant l'importance particulière des relations entre les deux Partis et les deux pays.



Les plus hauts dirigeants des deux Partis se sont revus après 5 ans, ont établi conjointement une feuille de route et une orientation pour le développement des relations entre les deux pays dans la nouvelle période, approfondissant davantage la conscience politique commune des deux Partis et des deux États et des deux peuples sur la promotion des relations Vietnam-Chine, envoyant un message clair que les deux parties renforceront la solidarité et la coopération et persisteront résolument la voie socialiste.



Cette visite portera certainement le partenariat de coopération stratégique intégrale sino-vietnamien à un nouveau niveau, a-t-il indiqué.



Entretien entre le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping. Photo : VNA



Lors de cette visite, les deux secrétaires généraux du PCV et du PCC Nguyên Phu Trong et Xi Jinping se sont entretenus. Leurs entretiens ont obtenu de bons résultats.



Les deux parties se sont informées des réalisations importantes dans l’œuvre de l’édification du socialisme dans chaque pays, montrant que les perceptions communes des plus hauts dirigeants des deux Partis ont été pleinement et intégralement mises en œuvre, affirmant la signification importante de persister résolument sur la voie socialiste, de consolider la base économique solide du socialisme, de promouvoir l'amitié traditionnelle de "camaraderie et fraternité" dans la nouvelle situation.



Les deux parties sont convenues de respecter la devise des "16 mots" (voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable, orientation vers l'avenir) et l'esprit des «quatre bons» (Bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon partenariat).

Les deux dirigeants ont supervisé la signature de 13 documents de coopération dans les domaines comme les échanges entre les deux Partis, l'économie - commerce, la protection de l'environnement, la culture - tourisme, la justice, les douanes, la coopération décentralisée... Les deux parties ont publié une Déclaration commune, affirmant le niveau élevé du développement des relations sino-vietnamiennes.

Le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong (gauche) et le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping. Photo : VNA



Pour montrer l'amitié du Parti communiste chinois et du peuple chinois au secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et au peuple vietnamien, la partie chinoise a pris de nombreux arrangements spéciaux. Le secrétaire général du PCC et président Xi Jinping a remis l’Ordre de l'Amitié au secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong lors d'une cérémonie solennelle. Les secrétaires généraux des deux Partis ont discuté, passé en revue l'amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays, et souhaité un bon avenir dans les relations bilatérales.

Au cours d’un banquet, le secrétaire général du PCC Xi Jinping a présenté au secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong chaque camarade du Comité permanent du Bureau Politique du nouveau mandat, ce démontrant clairement la détermination politique de la nouvelle direction du PCC qui souhaitait, de concert avec le Vietnam, faire des efforts ensemble et se développer ensemble.

«Nous espérons et croyons que la visite laissera définitivement une marque importante dans l'histoire diplomatique amicale des deux pays, et ajoutera une forte impulsion au développement des relations bilatérales dans la nouvelle période », a conclu le diplomate chinois. - VNA/VI