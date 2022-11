La visite en Chine du leader du PCV revêt une signification importante, selon un expert russe

Les versions électronique et papier de l'"Indépendance", un journal ayant un très grand lectorat en Russie, ont publié le 31 octobre un article de l'expert Grigory Trofimchuk, un analyste de politique internationale, sur la signification de la visite du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong en Chine et ses commentaires sur les relations

Vietnam-Chine

.

Selon Grigory Trofimchuk, l’entretien entre Nguyen Phu Trong et Xi Jinping a montré que les relations entre le Vietnam et la Chine se portaient à une nouvelle hauteur.

Malgré l’impact de la pandémie de COVID-19, le PCV et le Parti communiste chinois (PCC) fonctionnent toujours de manière flexible et avec une grande efficacité. Au cours de la période 2020-2022, il y a eu quatre appels téléphoniques effectués entre Nguyen Phu Trong et Xi Jinping.

Grigory Trofimchuk a déclaré que des relations positives entre les deux parties étaient les conditions favorables à une coopération efficace et substantielle entre les deux pays. Le commerce entre le Vietnam et la Chine maintient toujours une croissance positive au milieu de la pandémie de COVID-19.

Le Vietnam est depuis 2016 le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et depuis 2020 le sixième partenaire commercial mondial de la Chine.

En 2021, le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Chine s’est chiffré à 165,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 24,6% sur un an. Au cours des huit premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires d’import-export entre les deux pays a augmenté de 10,8% par rapport à la même période de 2021.

La coopération dans le domaine de la santé, notamment dans la lutte contre le COVID-19 est un maillon important des relations bilatérales. - VNA/VI