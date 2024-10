La visite du SG et président Tô Lâm en France, étape importante dans les relations bilatérales

Le secrétaire général et président Tô Lâm et la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté l'aéroport d'Orly à Paris, terminant avec succès les activités dans le cadre du 19e Sommet de la Francophonie et de la visite officielle en France du 3 octobre au 7 octobre 2024, à l'invitation du président française Emmanuel Macron.

Participant au 19e Sommet de la Francophonie, le secrétaire général et président Tô Lâm et sa suite ont assisté à la cérémonie officielle d'accueil présidée par le président français et le secrétaire général de la Francophonie pour les délégués, chef de la délégation participant au Sommet, ont assisté à la séance d'ouverture et à la séance plénière sur le thème ‘’Créativité, innovation et entrepreneuriat, au au Forum francophone des Affaires (FFA), à la cérémonie de remise des prix des Entreprises francophones exemplaires.

Le dirigeant vietnamien a également rencontré des experts et intellectuels vietnamiens d'outre-mer exemplaires provenant de pays de la communauté francophone et le personnel des ambassades et des agences permanentes en France, ainsi que la communauté vietnamienne en France.

A cette occasion, Tô Lâm a également eu des réunions avec un certain nombre de dirigeants de pays, d'organisations internationales, d'entreprises étrangères...

Le sommet s'est conclu avec l'adoption de plusieurs documents stratégiques, dont la Déclaration de Villers-Cotterêts, ainsi qu'une résolution sur le renforcement de la paix dans l'espace francophone et une déclaration de solidarité envers le Liban. L'événement marque l'adhésion du Ghana et de Chypre à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), portant à 93 le nombre de ses membres.

En outre, l'Angola, le Chili, la Nouvelle-Écosse (Canada), la Polynésie française et la Sarre (Allemagne) ont obtenu le statut d'observateur.

Le sommet a décidé que la 46e réunion des ministres de la Francophonie se tiendrait en Côte d'Ivoire en 2025 et que le 20e Sommet de la Francophonie se tiendrait au Cambodge en 2026. Ce sera la deuxième fois que le sommet se tiendra dans la région Asie-Pacifique, après le 7e sommet tenu à Hanoï en 1997.

Lors de sa visite officielle en France, le chef d'État vietnamien a assisté à la cérémonie officielle d'accueil, rencontré la presse et s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron. Il a également rencontré le président de l'Assemblée nationale française, reçu le secrétaire national du Parti communiste français et le représentant de l'Association d'amitié France-Vietnam, visité le siège de l'UNESCO à Paris et eu une séance de travail avec son directeur général.

A cette occasion, Tô Lâm et la délégation de haut rang du Vietnam ont déposé des fleurs en hommage au Président Ho Chi Minh devant sa statue à Montreuil, ont assisté à la cérémonie d'inauguration de la plaque commémorative en l'honneur du Président Ho Chi Minh et ont rencontré le maire de la ville du Havre.

Les dirigeants des deux pays ont convenu d'annoncer la mise à niveau de la relation vers un partenariat stratégique global et ont identifié des orientations et des mesures majeures pour approfondir davantage le partenariat stratégique global Vietnam-France de manière pratique, adaptée au nouveau contexte de coopération entre les deux pays. Avec cette décision, la France est devenue le premier pays de l'UE à avoir un partenariat stratégique global avec le Vietnam.

A l'issue de la visite, les deux parties ont publié une Déclaration commune sur la mise à niveau des relations vers un partenariat stratégique global, dans laquelle elles ont affirmé leur engagement à approfondir davantage la coopération politique face aux défis internationaux, à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi que le partenariat économique, la coopération pour le développement durable et l'autonomie et à promouvoir les échanges entre les peuples.- VNA