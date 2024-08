La visite du SG du Parti et président de la République du Vietnam Tô Lâm en Chine ouvrira de nouvelles opportunités commerciales

La prochaine visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la RépubliqLa prochaine visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse devrait constituer un nouveau jalon dans les relations sino-vietnamiennes et ouvrir de nouvelles opportunités commerciales pour les deux pays.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques le 18 janvier 1950, les relations bilatérales ont maintenu une croissance robuste et ont obtenu des résultats importants. En particulier, le partenariat de coopération stratégique intégral établi en 2008 a permis de faire progresser rapidement les relations bilatérales de manière plus approfondie et plus complète dans tous les domaines.

Les liens ont été davantage consolidés et renforcés avec des orientations stratégiques futures supplémentaires suite à la visite du feu secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, en Chine en octobre 2022, et celle au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Chine Xi Jinping en décembre 2023.

La dynamique de croissance s'est poursuivie jusqu'à présent cette année, l'esprit de coopération s'étant fortement répandu à tous les niveaux, secteurs et personnes de tous horizons.

Au cours des dernières années, le Vietnam et la Chine ont signé divers accords bilatéraux et multilatéraux, notamment l'accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA) et le partenariat économique global régional (RCEP). La Chine s'efforce également d'adhérer à l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Le Vietnam dispose de plusieurs avantages pour exporter ses produits vers le marché chinois en raison de la proximité géographique, des habitudes de consommation similaires entre les deux pays et des liens commerciaux traditionnels, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Les statistiques du Département général des douanes vietnamiennes ont montré que les exportations du Vietnam vers la Chine en 2023 ont augmenté de 5,6 % en glissement annuel pour atteindre 61,2 milliards de dollars, la Chine restant le plus grand partenaire commercial et le deuxième plus grand marché d'exportation du Vietnam. De janvier à juillet de cette année, le Vietnam a expédié pour 32,6 milliards de dollars de produits vers la Chine, en hausse de 5 % par rapport à la même période de l'année dernière, tandis qu'il a importé pour 79,6 milliards de dollars de marchandises chinoises, en hausse de 35,6 % en glissement annuel.

Les principales exportations du Vietnam vers la Chine sont les téléphones portables, les pièces détachées, les équipements électroniques, le caoutchouc, les produits agricoles, les fruits de mer, entre autres, et ses importations comprennent des machines, des équipements, des matériaux pour les industries du vêtement et du textile et des chaussures en cuir, de l'acier et des matériaux de construction.

Le Vietnam possède divers types de produits agricoles qui ont conquis le goût des consommateurs du monde entier, et la Chine est actuellement le deuxième plus grand consommateur de produits agricoles du Vietnam. Cependant, la Chine est en train de finaliser ses réglementations légales en matière d'importation et de resserrer la gestion des produits agro-sylvicoles et aquatiques importés.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a suggéré aux entreprises locales de se tenir au courant des tendances et des goûts du marché, de se diriger vers la production de produits de haute qualité, d'améliorer l'accès régional et de passer aux canaux d'exportation officiels.

Le président du Conseil administratif de la Compagnie par actions d’investissements de la noix de coco Bên Tre, Tran Van Duc, a exprimé son espoir que la Chine ouvre son marché à la noix de coco vietnamienne, affirmant qu'il s'agit d'un marché potentiel qui consomme environ 4,1 milliards de noix de coco chaque année.

Le secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, Dang Phuc Nguyen, a déclaré que la Chine était le plus grand marché des fruits et légumes vietnamiens, représentant 64 % du total des recettes d'exportation de l'industrie avec 2,1 milliards de dollars au premier semestre, en hausse de 22 % par rapport à l'année précédente.

Selon lui, le durian a été privilégié par les consommateurs chinois. Si la noix de coco est exportée vers le marché via les canaux officiels, cela contribuera à renforcer davantage l'exportation de fruits et légumes. Lorsque la lettre d'intention d'exporter de la noix de coco fraîche vers la Chine sera signée, le secteur pourrait gagner environ 300 à 400 millions de dollars supplémentaires par an sur ce marché.- VNA/VI