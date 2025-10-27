La visite du secrétaire général du PCV pour dynamiser les relations Vietnam – Royaume-Uni

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et son épouse effectueront une visite officielle au Royaume-Uni du 28 au 30 octobre à l’invitation du Premier ministre britannique, Keir Starmer.



Il s’agira de la première visite d’un secrétaire général du PCV au Royaume-Uni depuis douze ans, à l’occasion du 15ᵉ anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays (2010 – 2025), a affirmé l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Do Minh Hung, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Cette visite revêt une signification importante. Elle offrira aux deux parties l’occasion de discuter et de convenir des orientations pour renforcer et élever leurs relations bilatérales à un niveau supérieur, en consolidant la confiance politique et en intensifiant la coopération dans les domaines traditionnels tels que le commerce, l’investissement, l’éducation et la science et la technologie. Elle vise aussi à élargir la coopération dans de nouveaux domaines — finance, hautes technologies, infrastructures stratégiques, énergie verte et développement durable, a indiqué l’ambassadeur vietnamien.



Le secrétaire général Tô Lâm s’entretiendra avec le Premier ministre Keir Starmer, rencontrera des dirigeants parlementaires et prononcera un discours lors d’un forum économique réunissant de grandes entreprises britanniques afin de promouvoir la coopération en matière de finance, d’énergie, de science et de technologie et de croissance verte, a-t-il ajouté.



À l’Université d’Oxford, centre académique de premier plan, le secrétaire général présentera un discours de politique générale sur la vision des relations Vietnam – Royaume-Uni et sur la trajectoire de développement du Vietnam dans la nouvelle ère.



Les deux parties devraient signer et adopter plusieurs documents de coopération importants dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l’économie, du commerce, de la science, de la technologie et de la transition verte et du développement durable.



Le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni connaît actuellement une période de développement particulièrement dynamique, avec des résultats remarquables dans de nombreux domaines de coopération bilatérale ainsi qu’une coordination efficace dans les forums et organisations internationaux, a estimé Do Minh Hung.



Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Royaume-Uni – Vietnam (UKVFTA) en 2021, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint un niveau record de 8,4 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 18 % par rapport à 2023. Le Royaume-Uni est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial du Royaume-Uni en Asie du Sud-Est, a-t-il précisé.



La coopération en matière d’éducation, de formation et de science et technologie constitue également un point fort des relations bilatérales. Le Royaume-Uni est l’une des destinations privilégiées des étudiants vietnamiens, avec environ 15.000 étudiants inscrits dans les établissements britanniques.

Des Vietnamiens du Royaume-Uni célèbrent la fête de la Mi-Automne. Photo : VNA



Les étudiants vietnamiens au Royaume-Uni jouent un rôle important dans le renforcement des échanges entre les peuples et dans la consolidation des liens d’amitié entre les deux nations, a-t-il souligné. -VNA/vi