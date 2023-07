La visite du président vietnamien en Italie apporte de nouvelles attentes aux relations bilatérales

A l'invitation du président italien Sergio Mattarella, le président Vo Van Thuong et son épouse effectueront une visite d'État en Italie vers fin de ce mois-ci.



L'ambassadeur d'Italie, Antonio Alessandro, a affirmé l'importance particulière de cette visite à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie (23 mars 1973-2023) et du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique (21 janvier 2013-2023).

Lors de cette visite, les deux chefs d'Etat passeront en revue les relations d'amitié, de solidarité et de coopération bilatérale ces derniers temps, et fixeront les orientations de développement pour l'avenir, a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

La visite du président Vo Van Thuong en Italie renouvellera les relations politiques entre les deux pays, contribuant à la consolidation de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

L e secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong rencontrait le président italien Sergio Mattarella, en novembre 2015 à Hanoi. Photo: VNA





Les résultats les plus importants des relations entre les deux pays sont les échanges commerciaux et l'investissement. En 2022, le chiffre d'affaires commercial entre les deux pays a atteint un record de 6,2 milliards de dollars. Les deux parties s'attendent à ce que ce chiffre continue d'augmenter grâce à l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).



Le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'Italie au sein de l'ASEAN et l'Italie est le deuxième exportateur de l'UE vers le Vietnam. L'investissement de l'Italie au Vietnam est particulièrement impressionnant en termes de qualité et bien adapté à la situation économique des deux pays. Certains projets d'investissement italiens au Vietnam sont particulièrement intéressés et appréciés par la partie vietnamienne.





Le président Vo Van Thuong et son homologue italien Sergio Mattarella en mai dernier à Londres. Photo: VNA



Les deux parties sont très satisfaites des relations de coopération dans le domaine des sciences et des technologies. Elles ont achevé 7 programmes de coopération qui durent chacun trois ans et continuent à appeler de nouveaux pour la période 2024-2026.

En outre, la culture, la créativité et la conservation du patrimoine sont également des domaines de coopération qui ont apporté des résultats importants pour les deux pays. Les échanges entre les peuples, le tourisme et l'éducation constituent aussi les domaines potentiels pour la coopération bilatérale.

D'anciennes ruines d'un temple romain dans la citadelle d'Amman. Photo :Vietravel





Cette année, les deux pays ont solennellement célébré le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Une série d’activités culturelles ont été organisées comme la représentation de l'opéra "Cavalleria Rusticana", la visite à Ho Chi Minh-Ville du patrouilleur offshore polyvalent ITS Morosini de la Marine italienne, l'exposition sur la créativité d'Italie à Hanoï... Avec l'assistance de la VNA, l’Agence de presse italienne ANSA a organisé l'exposition intitulée "Italie et Vietnam - 50 ans d'amitié et de coopération" à Casa Italie.



Dans les mois à venir, des événements célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Italie sont prévues. -VNA