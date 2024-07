La visite du président Tô Lâm approfondira les relations uniques Vietnam-Laos

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung. Photo : VNA

Le président vietnamien Tô Lâm effectuera une visite d’Etat au Laos du 11 au 12 juillet à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith, destinée à approfondir les relations uniques entre les deux pays.

Il s’agit de la première visite à l’étranger du président Tô Lâm après son élection par l’Assemblée nationale du Vietnam à la présidence vietnamienne en juin dernier, a indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung.

Le fait que le président a choisi le Laos pour sa première visite à l’étranger montre que le Parti et l’État vietnamiens attachent et donnent la plus haute priorité à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, a-t-il souligné.

Cette visite d’une importance particulière dans les relations bilatérales sera l’occasion pour le président Tô Lâm et le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith et d’autres dirigeants lao d’évaluer les relations de coopération intégrale entre les deux partis et les deux pays ces derniers temps, de convenir des orientations, politiques et mesures majeures en 2024 et dans les années suivantes visant à les rendre de plus en plus profondes et efficaces, et d’échanger sur la situation mondiale et régionale et la coordination entre les deux pays dans divers forums et dans la résolution des problèmes régionaux et internationaux relatifs à chaque pays et aux relations entre les deux pays, a-t-il indiqué, ajoutant que les deux parties devraient signer lors de cette visite un certain nombre de documents de coopération importants.

À travers cette visite, le Parti et l’État vietnamiens veulent transmettre le message sur les relations spéciales, fidèles et uniques au monde entre le Vietnam et le Laos ; et affirmer sa détermination à travailler avec le Laos pour porter les relations de coopération entre les deux pays à une nouvelle hauteur, a-t-il poursuivi.

L’ambassadeur Nguyên Ba Hung a également estimé que les deux pays devraient se concentrer sur certaines priorités pour cultiver et développer davantage leurs relations spéciales dans le contexte régional et mondial actuel.

Il faudrait d’abord continuer à approfondir les relations politiques, bien mettre en œuvre les accords de haut niveau, en particulier, continuer à préserver et à améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération entre les hauts dirigeants des deux pays; sensibiliser leur population à l’importance des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, a-t-il précisé.

Ensuite, il faudrait élever le niveau de coopération économique entre les deux pays en élargissant et en améliorant les connexions routières Est-Ouest; établir un mécanisme de coopération synchrone et des politiques spéciales pour libérer des ressources et créer les conditions les plus favorables pour les affaires de leurs entreprises et de leurs citoyens; promouvoir les nouveaux modèles de coopération Vietnam-Laos plus 1; tirer parti des accords de libre-échange pour accroître l’efficacité du commerce, élargir les marchés et attirer les investissements.

Il faudrait enfin mettre l’accent sur la qualité et l’efficacité dans le développement des ressources humaines pour répondre aux besoins de développement de chaque pays et, en même temps, contribuer à resserrer l’attachement et la solidarité entre les deux peuples, a-t-il indiqué.

Le diplomate s’est déclaré convaincu que le Vietnam et le Laos continueront de marcher côte à côte sur la voie de développement prospère, de consolider et de renforcer l’efficacité des relations spéciales entre les deux pays, de contribuer activement à la paix, à la stabilité et à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. – VNA/VI