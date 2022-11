La visite du président ougandais au Vietnam ouvrira des opportunités de coopération bilatérale

Le président de la République d'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni, effectue du 23 au 25 novembre une visite officielle au Vietnam, à l'invitation du président vietnamien Nguyên Xuân Phuc.

Cette première visite d'un chef de l'Etat ougandais au Vietnam intervient à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (9 février 1973 - 9 février 2023).

Sa tournée vise à renforcer et promouvoir les liens entre le Vietnam et l'Ouganda, à examiner leur coopération multiforme et à proposer des mesures susceptible de la dynamiser.

Le Vietnam et l'Ouganda ont établi leurs relations diplomatiques le 9 février 1973. Les dirigeants et le peuple ougandais ont activement soutenu la guerre de résistance anti-américaine du peuple vietnamien.

Aujourd'hui, bien que les deux pays n'aient pas encore ouvert d'ambassade dans la capitale de chacun, les relations bilatérales se sont bien développées dans de nombreux domaines tels que la politique, l'économie, le commerce, l'investissement et l'agriculture.… Depuis 2017, le Vietnam a nommé King Mulenga Augustus Ceasor, de nationalité ougandaise, consul honoraire en Ouganda.

Le commerce bilatéral en 2021 a atteint 14,3 millions de dollars, soit une hausse de 39,8% par rapport à 2020.

Le Vietnam a exporté principalement du fer et de l'acier, des produits textiles, des machines, des équipements, des pièces détachées, des téléphones et composants ; et importé des aliments pour animaux, des matières premières, du café, du bois et des articles en bois.

Jusqu'en octobre dernier, l'Ouganda avait investi dans trois projets au Vietnam cumulant un capital de 90.000 dollars. Le Vietnam compte deux projets d'investissement en Ouganda, d'un investissement total de 35,5 millions de dollars.

Les deux pays se coordonnent et se soutiennent régulièrement au sein des forums multilatéraux, notamment l’Organisation des Nations Unies. L'Ouganda a soutenu l'adhésion du Vietnam au Conseil des droits de l'homme pour les mandats 2014-2016, 2023-2025, à la Commission du droit international (2017-2021), au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) (2016-2018), au Conseil de sécurité des Nations Unies (2020-2021)…

La communauté vietnamienne en Ouganda compte environ 250 personnes, essentiellement des commerçants.

La visite officielle du président Yoweri Kaguta Museveni intervient dans le contexte où les pays africains, dont l'Ouganda, attachent une grande importance à l'établissement et au développement de leurs relations de coopération avec les pays de la région Asie-Pacifique, dont le Vietnam.

En outre, la coopération entre le Vietnam et l'Afrique, l'Ouganda en particulier, s'est heureusement développée dans la politique, la diplomatie, de l'économie...

Cette première visite d'un chef de l'Etat ougandais au Vietnam sera un jalon important dans les relations bilatérales, ouvrant des opportunités de coopération dans divers domaines à l'avenir. -VNA/VI