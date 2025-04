La visite du président Luong Cuong a renforcé les liens profonds Vietnam-Laos

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a salué le succès de la visite d’État du président Luong Cuong au Laos, les 24 et 25 avril, marquée par 15 activités qui ont renforcé les liens profonds entre les deux nations.



S’adressant à la presse, Bui Thanh Son a souligné l’importance particulière du moment choisi pour cette visite, coïncidant avec le récent Nouvel An lao (Bun Pimay, du 13 au 16 avril) et les préparatifs du Vietnam pour le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril), étape importante qui a également ouvert la voie à la victoire du Laos en 1975.



Cette visite a été l’occasion de revenir sur la riche histoire de l’alliance de combat et de la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, fondée par le président Hô Chi Minh, les présidents Kaysone Phomvihane et Suphanouvong, et cultivée par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays, a-t-il déclaré, ajoutant que ce lien durable, ancré dans l’unité, la loyauté et un engagement sincère, continue d’inspirer les jeunes générations à perpétuer cette relation si précieuse.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo: VNA



Bui Thanh Son a présenté les principaux résultats de la visite, les deux parties s’engageant à approfondir leurs liens politiques, notamment par une collaboration plus étroite en matière de défense et de sécurité nationales, et à relever les défis communs en matière de développement.



Les deux pays se sont engagés à renforcer leurs liens économiques afin de refléter leurs relations privilégiées, en affinant les cadres juridiques et en établissant des mécanismes de coopération synchrones. Le projet du port de Vung Ang est une initiative phare qui soutiendra l’objectif stratégique du Laos en matière d’accès à la mer, renforcera la connectivité régionale et créera de nouvelles opportunités de développement pour les deux pays.



La coopération en matière d’éducation et de formation sera également intensifiée, privilégiant la qualité et l’efficacité pour répondre aux besoins évolutifs des deux nations.

Le président vietnamien Luong Cuong (à gauche) et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Thongloun Sisoulith lors de l’échange d’amitié Vietnam-Laos. Photo: VNA

À cette occasion, le président Luong Cuong a annoncé un don de 3 millions de dollars du gouvernement et du peuple vietnamiens pour la construction d’un hôpital de district dans la province de Vientiane, contribuant ainsi au bien-être social du Laos.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à collaborer étroitement au sein des forums internationaux et régionaux, notamment l’ASEAN, les Nations Unies et les cadres de coopération du Mékong. Elles ont également souligné l’importance de concrétiser les résultats de la récente réunion trilatérale des dirigeants des partis vietnamien, laotien et cambodgien afin de renforcer les liens économiques entre les trois nations.



Lors de sa rencontre avec la communauté et les entreprises vietnamiennes au Laos, le président Luong Cuong a salué le rôle actif des associations vietnamiennes dans la défense des intérêts des résidents vietnamiens.



Bui Thanh Son a souligné la valeur durable de la relation privilégiée entre le Vietnam et le Laos et a transmis un message fort sur l’engagement commun à faire progresser les relations bilatérales vers une phase plus concrète, concrète et efficace. Cela contribue à bâtir une Communauté de l’ASEAN unie et autonome, au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde. – VNA/vi