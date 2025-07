La visite du président de l’Assemblée nationale impulse le partenariat global Vietnam-Suisse

Des représentants d'entreprises vietnamiennes et suisses lors de l'événement Vietnam Day 2025. Photo : VNA

Ce déplacement qui s’incrit dans le cadre de sa tournée du 22 au 30 juillet qui l’a amené au Sénégal et au Maroc, devra renforcer la confiance politique, approfondir le partenariat global Vietnam-Suisse, et promouvant la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.



La Suisse a été l’un des premiers pays d’Europe de l’Ouest à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, le 11 octobre 1971. Les liens étroits entre les deux pays s’illustrent de manière éloquente au travers des résultats des visites à très haut niveau ; du côté vietnamien : visite en Suisse du président Nguyên Minh Triêt (mai 2010), visite du président de l’Assemblée nationale Nguyên Sinh Hung (mars 2014), participation de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân à la 138e Assemblée de l’Union interparlementaire (mars 2018), participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos et rencontre avec la présidente suisse Viola Amherd (janvier 2024), rencontre du secrétaire général et président Tô Lâm avec la présidente suisse Viola Amherd lors du 19e Sommet de la Francophonie à Paris (octobre 2024), participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la 55e réunion annuelle du WEF à Davos et entretien avec la présidente suisse Karin Keller-Sutter durant lequel le Vietnam et la Suisse ont convenu de porter leurs relations bilatérales au niveau de partenariat global (janvier 2025).

Du côté suisse, participation du président Arnold Koller au 7e Sommet de la Francophonie au Vietnam (novembre 1997), visite du président Pascal Couchepin (août 2008), visite du président du Conseil des États de la Confédération suisse Ivo Bischofberger (mars 2017), visite du ministre de l’Économie, de l’Éducation et de la Recherche Guy Parmelin (juillet 2019), visite du vice-président et ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis (août 2021), visite du directeur de l’Office fédéral de l’agriculture Christian Hofer et participation en tant que secrétaire d’État à la 4e Conférence mondiale du Programme de systèmes alimentaires durables (avril 2023), et visite du président du Conseil national Martin Candinas (juin 2023).

Les relations bilatérales, riches et variées, incluent des domaines tels que la santé, l’éducation et bien évidemment l’économie. La coopération au développement, entamée en 1992, est rapidement devenue un pilier des relations bilatérales. La Suisse est un partenaire commercial important du Vietnam en Europe, le 6e investisseur européen au Vietnam, tandis que le Vietnam est un partenaire commercial important de la Suisse au sein de l’ASEAN.

Le chiffre d’affaires des échanges bilatéraux a augmenté régulièrement au fil des ans, passant de 860,7 millions de dollars en 2021, à 860,7 millions de dollars en 2022, à 825,8 millions de dollars en 2023, à 811,2 millions de dollars en 2024, et à 454 millions de dollars au cours des six premiers mois 2025. Les deux parties poussent activement les négociations sur l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE). A compter jusqu’en décembre 2024, la Suisse se classait au 20e rang sur 147 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 221 projets et un capital total enregistré de plus de 2,116 milliards de dollars.



Sur la base de bonnes relations, le voyage de travail du président de l’Assemblée nationale du Vietnam pour assister à la WCSP 6 à Genève et mener des activités bilatérales en Suisse continue d’affirmer la politique constante du Vietnam d’attacher toujours de l’importance et souhaite promouvoir le partenariat global Vietnam-Suisse, et contribue à faire avancer les négociations sur l’AELE, à promouvoir son rôle de pont entre la Suisse et l’ASEAN. – VNA/VI