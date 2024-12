La visite du président de l’ANV au Japon devra élever les liens législatifs

La visite officielle au Japon du 3 au 7 décembre du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Trân Thanh Mân devrait promouvoir les relations législatives bilatérales de manière pratique et durable, concrétisant ainsi le partenariat stratégique global entre les deux pays dans tous les domaines.

Plus de 50 ans de relations solides entre le Vietnam et le Japon

Le Vietnam et le Japon ont officiellement établi des relations diplomatiques le 21 septembre 1973. Au cours des 50 dernières années, l’amitié et la coopération bilatérales ont été constamment consolidées et encouragées dans tous les domaines, devenant un point lumineux dans la mise en œuvre par le Vietnam de sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie et de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures.

Les relations entre le Vietnam et le Japon sont passées d’un « Partenariat fiable et stable à long terme » en 2002 à un « Partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie » en 2009, puis à un « Partenariat stratégique étendu pour la paix et la prospérité en Asie » en 2014, et plus récemment, à un « Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde » en novembre 2023.

La création du « Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde » reflète le haut niveau de confiance politique et la maturité des relations entre le Vietnam et le Japon.

Cette étape importante ouvre la voie à une nouvelle phase de coopération plus substantielle et plus efficace dans tous les domaines, répondant aux aspirations, aux besoins et aux intérêts des peuples des deux pays, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Les deux pays ont maintenu des réunions et des échanges à tous les niveaux, ainsi que divers mécanismes de dialogue, en plus de leur coopération étroite et efficace dans les forums régionaux et internationaux comme les Nations Unies, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) plus trois, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et le Dialogue Asie-Europe (ASEM). Leurs efforts ont contribué à la paix, à la stabilité et au développement en Asie-Pacifique.

Les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et le Japon reposent sur des accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux, ainsi que sur les projets d’investissement direct étranger (IDE) du Japon et sur l’aide publique au développement (APD) au Vietnam.

Le Japon est le premier fournisseur d’APD du Vietnam ; le deuxième partenaire en matière de coopération dans le domaine du travail, le troisième en matière de tourisme et le quatrième en matière de commerce ; et le troisième plus grand investisseur.

L’APD japonaise a joué un rôle central dans le développement de projets d’infrastructures critiques, créant des effets d’entraînement positifs qui stimulent une croissance socio-économique durable.

Les échanges bilatéraux sont passés de 47,6 milliards de dollars en 2022 à 44,98 milliards de dollars en 2023, et se sont élevés à 38,1 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de cette année.

L’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a noté une étape importante en novembre 2024 avec la signature d’un accord entre les deux gouvernements, en vertu duquel le Japon fournira du matériel informatique pour moderniser le centre national de données démographiques exploité par le ministère vietnamien de la Sécurité publique. Ce projet devrait soutenir le Vietnam dans ses efforts de transformation numérique.

Des progrès ont également été constatés dans la coopération en matière d’infrastructures de transport, de réponse au changement climatique, de culture, de travail et d’éducation-formation, ainsi que dans la collaboration entre les localités des deux pays.

Des relations parlementaires pratiques et efficaces

En ce qui concerne les relations législatives, l’ANV et la Diète nationale du Japon ont maintenu des échanges de délégations à tous les niveaux, contribuant à la mise en œuvre et à la promotion des accords conclus par les deux pays.

Elles ont intensifié les échanges entre les législateurs dans le cadre des groupes parlementaires d’amitié, et entre les jeunes et les députées, à travers divers formats.

Dans le cadre de la coopération parlementaire multilatérale, notamment l’Union interparlementaire (UIP), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) et l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), les deux pays partagent les points de vue sur la construction et le maintien d’un environnement pacifique et stable pour le développement en Asie-Pacifique. Les deux parties se consultent régulièrement et soutiennent leurs points de vue sur la sécurité de la navigation et du survol dans la région.

La vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l’ANV, Lê Thu Hà, a déclaré que lors de sa visite, le plus haut législateur vietnamien devait s’entretenir avec le président de la Chambre des conseillers Sekiguchi Masakazu et le président de la Chambre des représentants Nugaka Fukuhiro. Il rencontrera le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru et rendra une visite de courtoisie à l’empereur Naruhito et à l’impératrice Masako. Il remettra également des ordres du chef de l’Etat vietnamien à plusieurs anciens dirigeants japonais.

Le président de l’ANV Trân Thanh Mân rencontrera l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam, les dirigeants des principaux partis politiques japonais, les organisations économiques et les autorités des localités ayant des liens étroits avec le Vietnam. Il visitera également l’ambassade du Vietnam à Tokyo, le consulat général à Fukuoka et les représentants de la communauté vietnamienne au Japon.

Un accord de coopération entre l’ANV et la Chambre des conseillers du Japon sera signé au cours de cette visite, marquant une étape importante pour l’élévation de la coopération législative entre les deux nations dans les années à venir.

Lê Thu Hà a exprimé sa confiance que la visite renforcera non seulement les relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, mais aussi améliorera la connectivité et favorisera une coopération substantielle entre leurs localités, apportant des avantages tangibles aux citoyens et aux communautés des affaires des deux nations. – VNA/VI