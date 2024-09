La visite du président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man couverte par la presse russe

L'article sur la visite du président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man est publié sur l'agence de presse russe TASS. Photo: VNA

Les principaux médias russes ont largement couvert la visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man, soulignant sa rencontre importante avec le président Vladimir Poutine lors de son voyage des 9 et 10 septembre.

L'agence de presse TASS a rapporté que lors de la rencontre, le président Vladimir Poutinea a écouté un compte-rendu de la réunion précédente entre le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et le président de la Douma d'État russe, Viatcheslav Volodine, qui comprenaient également des sujets abordés lors de la précédente visite de Vladimir Poutine au Vietnam.

Le site Internet Kommersant.ru a souligné le fort désir de Tran Thanh Man de renforcer la coopération avec la Russie dans divers secteurs, dans le but de bénéficier aux deux pays et de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement mondiaux et régionaux.

En réponse, Vladimir Poutine a transmis ses meilleurs vœux au secrétaire général du Parti et président du Vietnam To Lam et a exprimé sa sympathie au Vietnam pour les graves conséquences du typhon Yagi.

Les sites Internet Aif.ru et Vzglyad.ru ont tous deux utilisé le même titre pour évoquer la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et le président Vladimir Poutine : "Poutine remercie le chef de l'Assemblée nationale du Vietnam pour son accueil chaleureux à Hanoï."

Le site Internet Aif.ru a cité les propos du président Vladimir Poutine adressés au président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man : ‘’Je me souviens souvent de ces rencontres à Hanoï. Une fois de plus, je voudrais vous remercier pour l'accueil chaleureux et cordial. Je suis très heureux de vous accueillir à Moscou’’.

Le site d'information Lenta.ru a rapporté que le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, avait exprimé son souhait de continuer à accueillir les dirigeants russes au Vietnam, considérant la Russie comme l'un des principaux partenaires stratégiques du pays.

Dans un article publié sur ura.news, Petr Tsvetov, professeur agrégé du Département des relations internationales de l'Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères, a affirmé que le fait que le président Poutine ait reçu au Kremlin un homme politique qui n’a pas à son même rang, témoigne de la relation particulière avec ce pays asiatique.

Alexeï Yaroshenko, chef du Centre de soutien d'experts dans les processus politiques, estime que l'accueil réservé par Vladimir Poutine au président de l'AN du Vietnam démontre le haut niveau de respect de la Russie pour ce pays asiatique.

Le professeur associé Petr Tsvetov a estimé que la visite du président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man avait pour objectif de concrétiser les accords déjà conclus entre les dirigeants des deux pays. Il a mis en avant la nécessité de mettre en œuvre des plans visant à approfondir les relations et à renforcer la coopération stratégique. Contrairement à d'autres partenaires dont les relations se limitent au domaine économique, le Vietnam développe avec la Russie des relations à la fois politiques, technico-militaires et humanitaires.

Le site d'information du Parti communiste de la Fédération russe (KPRF) a également publié des photos de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et le président du Parti communiste de la Fédération russe, Gennady Ziuganov.

Lors de cette rencontre, Gennady Ziuganov a adressé ses félicitations au président vietnamien To Lam à l'occasion de son élection au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et a souligné le caractère constant des relations chaleureuses et amicales entre les peuples vietnamien et russe.

Le président du KPRF a une fois de plus exprimé ses condoléances suite au décès du secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyen Phu Trong, et s'est dit fermement convaincu que la ligne politique qu'il poursuivait resterait inchangée. -VNA/VI