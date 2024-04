La visite du président de l'AN Vuong Dinh Hue apporte une contribution pratique aux relations Vietnam-Chine

La visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue en Chine démontre une fois de plus un message clair sur la politique étrangère cohérente du Parti et de l’État vietnamiens qui valorise les relations avec la Chine voisine et souhaite, avec le pays, concrétiser et mettre en œuvre les perceptions communes, engagements et accords des plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux Etats.

C’est ce qu’a estimé le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, lors d’une interview accordée à la presse sur les résultats de la visite du chef de l’organe législatif du Vietnam en Chine.

Premièrement, la visite contribue à renforcer la confiance politique et animer les relations de coopération entre les deux organes législatifs. Le résultat le plus important de cette visite est la signature d'un nouvel accord de coopération qui établit un mécanisme de coopération interparlementaire co-présidé par le président de l'Assemblée nationale du Vietnam et le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine, démontrant le plus haut niveau de confiance et de coopération entre les deux organes législatifs.

Deuxièmement, cette visite a enregistré de nombreuses activités du président de l'Assemblée nationale, des membres de la délégation, des dirigeants de localités et de la communauté d'affaires des deux pays à Pékin, Shanghai et Yunnan, qui ont contribué au renforcement de la compréhension mutuelle, du partage d’expériences et offert des opportunités de coopération pratique aux populations, aux entreprises et aux localités. Les deux parties ont discuté de nombreux sujets tels que la construction de projets de coopération en matière d'infrastructures à grande échelle, la promulgation de documents juridiques pour faciliter l'immigration et le commerce des marchandises, en particulier des produits agricoles, promouvoir la reprise et le développement du tourisme. Les deux organes législatifs ont convenu de travailler avec les deux gouvernements pour créer un environnement favorable aux investissements et aux affaires, avec un cadre juridique complet et ouvert, contribuant à promouvoir une coopération en matière d'investissement de haute qualité entre les deux pays.



Troisièmement, lors de cette visite, les deux parties ont partagé de nombreuses expériences pertinentes dans le travail de législation au service du développement socio-économique. Les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges entre les commissions de l'organe législatif, d'échanger leurs expériences en matière de législation, de supervision, de décision des questions majeures, d’édification et de promotion de la démocratie populaire...

La Chine a hautement apprécié les renouvellements dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale du Vietnam, notamment les séances de questions-réponses directes. Les deux parties ont également mené des enquêtes sur le terrain et échangé leurs expériences sur la réforme et la gestion des entreprises publiques, le développement du système ferroviaire à grande vitesse, la construction d'un centre financier international, la zone de libre-échange, le développement de l'énergie verte, l'agriculture intelligente...

La visite du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue en Chine constitue une nouvelle avancée dans les relations entre les deux pays, démontrant la contribution importante et pratique de l’organe législatif au développement intégral des relations Vietnam-Chine, a conclu le vice-ministre. - VNA/VI