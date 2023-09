La visite du président américain Joe Biden au Vietnam portera les relations bilatérales à une nouvelle hauteur

L'ancien ambassadeur du Vietnam à Washington, Pham Quang Vinh. Photo: VNA

La prochaine visite au Vietnam du pr é sident américain Joe Biden, les 10 et 11 septembre, à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste vietnamien (PCV), Nguyen Phu Trong, portera les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, a déclaré l'ancien ambassadeur du Vietnam à Washington, Pham Quang Vinh.

Selon le diplomate, au cours des 28 dernières années depuis la normalisation des relations et des 10 années depuis l'établissement du partenariat intégral, c'est le moment où les liens entre le Vietnam et les Etats-Unis ont enregistré des étapes de développement plus fortes, plus intégrales et plus profondes.

Premièrement, a-t-il indiqué, les deux parties ont effectué de nombreuses visites mutuelles de haut niveau, ce qui ont contribué à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles et à créer un cadre de coopération durable à long terme sur la base des avantages mutuels.

Deuxièmement, a-t-il ajouté, tous les piliers du développement des relations ont été développés, à savoir la politique, la diplomatie, l'économie, le commerce, l'investissement, la science et la technologie, l'éducation, la coopération bilatérale et multilatérale.

Le commerce bilatéral a quadruplé, passant de 35- 36 milliards de dollars en 2013 à 123 milliards de dollars aujourd'hui.

L'ancien ambassadeur a affirmé que la prochaine visite du président américain Joe Biden serait l'occasion pour les dirigeants des deux pays de revoir leurs relations au cours de ces dix dernières années et de définir des orientations pour les décennies à venir.

La prochaine rencontre entre le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le président américain Joe Biden approfondira davantage les principes directeurs des relations bilatérales qu'ils ont convenus lors de leurs conversations téléphoniques en mars dernier, à savoir: le renforcement des liens fondés sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et les institutions politiques de chaque pays, la compréhension mutuelle, la coopération égale pour les bénéfices mutuels, a-t-il déclaré.

Il s'est dit convaincu que cette visite contribuerait à élargir et à développer davantage les domaines de coopération entre les deux pays, et a précisé certains domaines potentiels, tels que la transformation numérique et verte, l'éducation et la formation, ainsi que le règlement des conséquences laissées par la guerre.