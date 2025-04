La visite du Premier ministre Sánchez devrait propulser les relations Vietnam-Espagne

La visite officielle du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au Vietnam, du 8 au 10 avril, à l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh, devrait créer une dynamique forte pour que les deux pays poursuivent le développement de leur partenariat stratégique vers de nouveaux sommets, plus concrets et plus efficaces, selon un diplomate vietnamien.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Espagne, Doàn Thanh Song, a souligné l’importance historique de cette visite, qui constitue le premier voyage officiel d’un Premier ministre espagnol au Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1977, et la première visite de haut niveau de l’Espagne depuis celle du roi Juan Carlos et de la reine Sofia en 2006.

Le choix du Premier ministre Pedro Sánchez de visiter le Vietnam et la Chine comme premiers pays asiatiques en 2025 témoigne du respect et de la volonté de l’Espagne de promouvoir une coopération plus étroite avec le Vietnam, et confirme la place et le rôle croissants de ce dernier dans la région et dans le monde.

Comme l’a récemment déclaré le Premier ministre Pedro Sánchez sur les réseaux sociaux, les deux pays partagent la volonté de renforcer leurs relations politiques, commerciales et d’investissement, a indiqué le diplomate.

L’ambassadeur Doàn Thanh Song a décrit cette visite comme un témoignage éclatant de l’excellente coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, de la politique à l’économie, en passant par le commerce et l’investissement, la culture, la défense, la sécurité, l’éducation et la formation, et les transports. La coopération politique et diplomatique a permis aux deux pays de développer un partenariat stratégique solide, l’Espagne étant le premier pays de l’UE à établir un partenariat stratégique avec le Vietnam.

Le moment choisi pour cette visite est particulièrement significatif, car elle intervient peu après la célébration du 15e anniversaire de leur partenariat stratégique en 2024 et à l’approche du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2027. Ce voyage revêt une importance capitale pour le renforcement et la promotion des liens diplomatiques, économiques et commerciaux, a-t-il souligné.

Au cours de sa visite de trois jours, qui comprendra une série d’activités à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre Pedro Sánchez devrait discuter des mesures visant à renforcer la coopération afin de renforcer la confiance politique, d’approfondir les relations existantes et d’ouvrir de nouvelles perspectives dans des domaines prometteurs, notamment la politique et la diplomatie, l’économie, le commerce et l’investissement, les sciences et les technologies, les infrastructures, les transports urbains, le développement durable et les énergies renouvelables. Les deux parties devraient également signer plusieurs documents visant à renforcer la coopération bilatérale, selon le diplomate vietnamien.

Juste avant sa visite, le Premier ministre Pedro Sánchez a souligné que le Vietnam était devenu un pôle d’attraction pour les investissements étrangers, tout en affirmant que, grâce à l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne, les entreprises espagnoles et les leaders dans des secteurs tels que les infrastructures et les énergies renouvelables pourront développer d’importantes opportunités commerciales au Vietnam.

Grâce à l’engagement, à la détermination et à la confiance politique entre les deux pays, ainsi qu’à la participation de dirigeants de près de 20 grandes entreprises espagnoles accompagnant le Premier ministre, les relations économiques et commerciales bilatérales devraient connaître de nombreux changements forts, positifs et dynamiques dans les années à venir, notamment dans les domaines qui correspondent aux atouts de l’Espagne et aux intérêts du Vietnam, notamment les infrastructures de transport, la gestion du réseau de transport, la construction de villes intelligentes et les énergies renouvelables.

Évoquant les relations bilatérales au cours du dernier demi-siècle, et notamment depuis leur transformation en partenariat stratégique tourné vers l’avenir le 15 décembre 2009, l’ambassadeur a souligné que ces relations n’avaient cessé de se renforcer et de se développer.

La coopération politique et diplomatique a posé les bases solides du développement de ce partenariat stratégique. Les deux pays ont établi des relations solides et une collaboration approfondie, empreintes de confiance et de compréhension mutuelles, grâce à des échanges réguliers de délégations et à une coopération à différents niveaux.

Les échanges culturels et populaires ont été particulièrement dynamiques dans le cadre de ce partenariat stratégique, établissant les bases d’une compréhension et d’une confiance accrues entre le Vietnam et l’Espagne. D’un pays lointain, le Vietnam est devenu une destination pour plus de 85.000 touristes espagnols en 2024. La culture, la cuisine et les arts vietnamiens ont été chaleureusement accueillis par les Espagnols. Actuellement, environ 1.000 enfants vietnamiens ont été adoptés par des familles espagnoles, s’intégrant parfaitement à la communauté locale tout en préservant leur identité culturelle nationale.

Parallèlement, la coopération économique a toujours été un pilier important du partenariat bilatéral, a-t-il souligné, expliquant que les relations entre le Vietnam et l’Espagne ont en réalité commencé il y a cinq siècles grâce au commerce, lorsque les premiers marchands espagnols sont arrivés au port de Hoi An pour établir un commerce florissant dans la région.

Depuis la création de leur partenariat stratégique, les liens économiques et commerciaux bilatéraux se sont fortement développés. L’Espagne est devenue le 8e partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UE, tandis que le Vietnam est devenu le premier partenaire commercial de l’Espagne au sein de l’ASEAN. Le commerce bilatéral a augmenté régulièrement de 15 à 20% par an, passant de 1,2 milliard de dollars dans les années 2010 à 4,7 milliards de dollars en 2024.

Le Vietnam exporte principalement des téléphones et des composants, de l’acier, du textile-habillement et des chaussures vers l’Espagne, tout en important des produits pharmaceutiques, des machines, des produits chimiques et des matières plastiques pour les industries nationales de transformation et de fabrication de cette dernière.

L’ambassadeur a souligné que le Vietnam et l’Espagne partagent actuellement des intérêts communs plus que jamais pour approfondir leur partenariat stratégique. Les deux parties cherchent à trouver, développer et élargir de nouveaux marchés et partenaires. L’Espagne occupe une position et une influence importantes non seulement en Europe, notamment en Europe du Sud, mais aussi dans les pays hispanophones, en Amérique latine et en Afrique du Nord, et constitue également un point de connexion stratégique entre ces régions. Le renforcement des relations avec l’Espagne permettra au Vietnam d’élargir sa coopération et de renforcer son rôle et son prestige dans ces régions.

Premier pays à avoir ratifié l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), l’Espagne considère le Vietnam comme un marché prometteur pour ses entreprises. La récente création de la Chambre de commerce espagnole à Hanoï illustre parfaitement la détermination de l’Espagne à renforcer ses liens économiques avec le Vietnam.

L’Espagne compte désormais plus de 96 projets d’investissement au Vietnam, pour un capital total de près de 144 millions de dollars. Les investissements récents notables de ce pays européen concernent les énergies renouvelables et la numérisation, deux secteurs dans lesquels le Vietnam souhaite attirer des investissements directs étrangers de haute technologie. Bien qu’un nombre croissant d’entreprises vietnamiennes souhaitent pénétrer le marché espagnol, ce chiffre reste modeste par rapport au potentiel de coopération des deux parties, ce qui pourrait expliquer la décision du Premier ministre Sanchez d’inviter de nombreuses grandes entreprises espagnoles au Vietnam lors de sa visite.

Le pays européen ne se concentre pas uniquement sur l’Amérique latine et les pays hispanophones, mais s’intéresse également de plus en plus aux opportunités de coopération commerciale en Asie, le Vietnam étant considéré comme une destination attractive, a expliqué l’ambassadeur.

Dans le cadre de la Vision stratégique pour l’Espagne en Asie approuvée par le gouvernement espagnol, une forte présence en Asie constitue un objectif constant de ce pays pour les années à venir, a-t-il encore indiqué. – VNA/VI