La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh massivement couverte par les médias algériens

Al Jazaïralyoum couvre la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : Capture d'écran

Dans la soirée du 18 novembre (heure locale), quelques minutes seulement après l'atterrissage à Alger de l'avion spécial transportant le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau, de nombreux médias locaux ont simultanément publié des informations et des images sur cette visite d'une importance toute particulière.

L’agence de presse APS et la Radio Algérie ont indiqué que le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, avait accueilli le chef du gouvernement vietnamien à l’aéroport international Houari Boumediene.

Dans la matinée du 19 novembre, ces deux grands organes de presse algériens ont poursuivi leur couverture, rapportant que les deux chefs de gouvernement avaient eu un entretien au siège du Premier ministère algérien.

Les deux Premiers ministres ont souligné la volonté politique des dirigeants des deux pays de promouvoir une coopération globale et d’élever leur relation au niveau de Partenariat stratégique.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh couverte par le journal Ennahar. Photo : Capture d'écran

La chaîne d’information Al24news a rapporté que le Premier ministre Pham Minh Chinh avait déposé une gerbe et observé une minute de recueillement à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale de l’Algérie au Sanctuaire des Martyrs à Alger. Il a également visité le Musée des martyrs et contemplé la baie d’Alger.

Le journal électronique Echoruk Online a également publié des articles et des photos indiquant que le Premier ministre Pham Minh Chinh était arrivé en Algérie le 18 novembre, débutant ainsi sa visite officielle du 18 au 20 novembre.

De même, de nombreux médias ont relayé la déclaration du Bureau du Premier ministre algérien affirmant que cette visite visait à renforcer et consolider les relations d’amitié et de coopération entre l’Algérie et le Vietnam, tout en stimulant un partenariat bilatéral dans divers domaines d’intérêt commun. -VNA/VI