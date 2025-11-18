La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh largement relayée par les médias koweïtiens

La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Koweït, du 16 au 18 novembre, est largement couverte par les médias koweïtiens ces derniers jours. Photo: Capture d'écran

La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Koweït, du 16 au 18 novembre, est largement couverte par les médias koweïtiens ces derniers jours.



Plusieurs médias soulignent qu’il s’agit de la première visite d’un dirigeant vietnamien au Koweït depuis 16 ans. Cette visite intervient alors que les deux pays se préparent à célébrer le 50ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en janvier 2026. Elle reflète la volonté commune de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur stratégique.



Selon kuwaittimes.com, le Vietnam s’affirme de plus en plus comme un pôle mondial de l’économie et de l’innovation. Le pays se classe au 32ᵉ rang mondial en termes de PIB et figure parmi les 20 premières économies en termes de commerce et d’investissement direct étranger (IDE). Avec un commerce extérieur dépassant 800 milliards de dollars et un stock d’IDE de plus de 500 milliards de dollars, le Vietnam est profondément intégré aux chaînes de valeur régionales et mondiales. Le pays compte 17 accords de libre-échange et plus de 500 autres cadres commerciaux. Les prévisions indiquent une croissance du PIB de plus de 8 % en 2025 et de plus de 10 % en 2026.



En matière de diplomatie, le Vietnam a établi des relations avec 194 pays, dont 38 partenaires stratégiques ou globaux. Le pays est un membre actif de plus de 70 organisations internationales politiques, économiques et culturelles. Les médias rappellent également que le Vietnam participe de manière croissante aux missions de maintien de la paix et aux opérations humanitaires.

La coopération Vietnam–Koweït poursuit une évolution stable, notamment dans le commerce et l’investissement. Les échanges bilatéraux ont atteint un niveau record de 7,3 milliards de dollars en 2024, le plus élevé entre le Vietnam et un pays du Moyen-Orient. Le Koweït dispose du portefeuille d’investissements le plus important parmi les pays du Moyen-Orient au Vietnam. Un projet majeur demeure le complexe de raffinage et de pétrochimique de Nghi Son, avec une contribution koweïtienne d’environ 3,5 milliards de dollars.



Les deux pays coopèrent également dans d’autres domaines. Le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe a financé 15 projets d’infrastructures au Vietnam, totalisant 182 millions de dollars. Les jumelages entre Hô Chi Minh-Ville et Al Ahmadi, ainsi qu’entre Thanh Hoa et Al Farwaniyah, favorisent les échanges culturels, touristiques et entre les deux peuples.



Selon kuwaittimes.com, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh devra réaffirmer l’amitié de longue date entre les deux pays et ouvrir une nouvelle phase de coopération à l’approche du cinquantenaire de leurs relations. – VNA/VI