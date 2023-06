La visite du Premier ministre australien au Vietnam approfondira davantage la confiance stratégique

Cette année, le Vietnam et l’Australie célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérale et les 5 ans de partenariat stratégique. Dans ce contexte, le Premier ministre australien Anthony Albanese effectuera une visite officielle au Vietnam les 3 et 4 juin, à l'invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese. Photo: gouvernement australien

Il s'agit de sa deuxième visite officielle dans un pays d'Asie du Sud-Est depuis son entrée en fonction et de la troisième visite officielle d'un Premier ministre australien au Vietnam.

Dans le contexte où les deux pays promeuvent activement des relations bilatérales aussi substantielles, l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyên Tât Thanh, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que cette prochaine visite serait d'une grande importance, jetant les bases d'un partenariat plus étroit entre les deux pays dans une nouvelle période à la fois bilatéralement et multilatéralement.

Le Premier ministre Anthony Albanese est le chef du Parti travailliste, son échange avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong revêtira donc une signification importante, a souligné l’ambassadeur Nguyên Tât Thanh.

Il s’est déclaré convaincu que la première rencontre entre les deux dirigeants des deux Partis renforcerait la confiance stratégique et jettera les bases d'un partenariat solide entre les deux pays pour les décennies à venir.

Puis, le premier entretien officiel entre les deux Premiers ministres Pham Minh Chinh et Anthony Albanese devraient déterminer de nouvelles orientations pour la coopération bilatérale et multilatérale, réaffirmant les domaines et l'importance de la coopération dans la nouvelle période, a indiqué l’ambassadeur.

Dans le contexte actuel, il est probable que les deux pays donneront la priorité à la coopération dans des domaines mutuellement bénéfiques et complémentaires tels que la réponse au changement climatique, la transformation numérique, le développement vert, les énergies renouvelables, les chaînes d'approvisionnement durables et la coordination dans la sous-région du Mékong, l'ASEAN, ainsi que d'autres forums régionaux et internationaux.

Ce seront probablement de nouveaux piliers de coopération pour porter le partenariat stratégique bilatéral à une nouvelle hauteur, a insisté l’ambassadeur.

Les deux Premiers ministres devraient également assister à la signature d'un certain nombre d'accords de coopération importants dans les domaines du commerce, des finances, des sciences et des technologies, de l'éducation et de la formation et à l'ouverture d'un certain nombre de nouvelles liaisons aériennes directes entre les deux pays.

La visite permettra d'approfondir davantage la confiance stratégique, d'œuvrer à une vision commune des deux pays pour les 50 prochaines années et de créer une dynamique de coopération dans des domaines potentiels tels que la culture, l'investissement, le travail et les échanges entre les deux peuples à travers la mise en place de mécanismes et d'activités bilatéraux appropriés.

Elle apportera une percée dans les relations économiques, ouvrira de nouvelles opportunités de coopération en matière de résilience au changement climatique, de transformation numérique et d’énergies renouvelables, contribuant à approfondir la coopération multilatérale, y compris la coopération tripartite, à coordonner étroitement pour protéger la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, pour la paix, la coopération et le développement dans la région, a conclu le diplomate vietnamien.