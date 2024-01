La visite du PM vietnamien en Suisse suscite l'intérêt des intellectuels locaux

Les intellectuels vietnamiens vivant et travaillant en Suisse se sont déclarés intéressés par les questions d'actualité dont le Premier ministre Pham Minh Chinh discutera lors de la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF-54) à Davos, en Suisse. Le 16 janvier, ils ont affiché leur optimisme quant au succès du voyage de travail du chef du gouvernement vietnamien.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Teresa Lien Freiburghaus, chargée de cours à l'Université des sciences appliquées du nord-ouest de la Suisse, a déclaré qu'elle souhaitait que le Vietnam accélère le processus de transformation numérique de l'enseignement.

Le Vietnam doit appliquer de nouvelles méthodes d'enseignement, en tirant parti de la puissance technologique, formant ainsi une main-d'œuvre qui répond aux exigences des entreprises et à la demande de développement du pays, a-t-elle déclaré, exprimant son espoir que le voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh soit une motivation pour aider le Vietnam à trouver des solutions pour améliorer la qualité de l’éducation et de la formation.

Le WEF-54 se concentrera également sur le développement technologique, comme l'intelligence artificielle (IA).

Selon le Dr Luu Vinh Toan, chef du département de traitement du langage naturel (NLP) chez Move Digital AG à Zurich, le rôle le plus important du développement technologique est d'assurer la chaîne de valeur, le Vietnam doit donc discuter activement et participer à ce processus. .

Il a souligné le rôle joué par le Vietnam dans la chaîne industrielle des semi-conducteurs, affirmant que sa participation à la réunion était une opportunité pour le Vietnam de profiter des développements technologiques d'autres pays pour renforcer la coopération.

Il a exprimé sa conviction que les intellectuels vietnamiens à l'étranger, qui ont beaucoup d'expérience dans les grandes entreprises, sont prêts à contribuer au processus de développement de nouvelles chaînes technologiques au Vietnam.

Concernant le changement climatique, Nguyen Thi Hai Van, de l'Institut Wyss, a déclaré que le Vietnam avait un grand potentiel pour contribuer aux efforts visant à résoudre ce problème.

Les sujets liés à la réduction des émissions de carbone, aux crédits carbone ou aux sources financières durables abordés lors de l'événement seront des solutions extrêmement efficaces pour les pays, dont le Vietnam, a-t-elle déclaré. - VNA/VI