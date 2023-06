La visite du PM vietnamien en Chine laisse une impression au milieu des défis mondiaux

La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh et d'une délégation vietnamienne de haut rang en Chine et la participation à la 14e réunion annuelle des nouveaux champions (AMNC) du Forum économique mondial (WEF) à Tianjin se sont terminées avec succès.

Photo : VNA

La visite de travail a contribué à approfondir davantage le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine tout en appelant la communauté internationale à accompagner le Vietnam dans son processus de développement durable et vert.



Il s'agissait de la première visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh et aussi de la première visite officielle en Chine d'un Premier ministre vietnamien après sept ans. Il s'agissait des premières rencontres directes entre les principaux dirigeants des deux pays après que la Chine a renforcé la direction de l'État du nouveau mandat.



La visite visait à concrétiser les résultats pratiques de la visite extrêmement réussie du Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong en Chine fin 2022, en particulier à un moment où deux pays célèbrent le 15e anniversaire de la fondation du partenariat de coopération stratégique intégral (2008- 2023).



Lors de son entretien avec le Premier ministre chinois Li Qiang et de ses rencontres avec le secrétaire général du Parti et président Xi Jinping, le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale Zhao Leji et le président de la Conférence consultative politique du peuple chinois Wang Huning, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti, L'État et le peuple vietnamiens ont toujours attaché de l'importance au développement de bonnes relations avec leurs homologues chinois, soulignant qu'il s'agit d'une politique cohérente, d'un choix stratégique et d'une priorité absolue dans la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam. .



En réponse, les dirigeants chinois ont décrit le Vietnam comme une priorité dans la politique diplomatique de voisinage de la Chine. Ils ont exprimé leur soutien à la cause vietnamienne de l'industrialisation, de la modernisation et du renforcement de son rôle international.



Les deux parties ont convenu de faire avancer la mise en œuvre effective de la Déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite de la promotion et de l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégral bilatéral.



En particulier, les deux parties ont sincèrement et franchement échangé leurs points de vue sur les questions maritimes, affirmant l'importance de gérer correctement les différences, de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale sur la base du respect des droits et intérêts légitimes de l'autre.



Le Premier ministre vietnamien a mis l'accent sur le règlement des différends par des mesures pacifiques conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982 et les règles auxquelles les deux parties ont adhéré.



Lors de la 14e AMNC du WEF, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au dialogue stratégique national du WEF sur le Vietnam, a prononcé un discours lors d'un débat sur le thème "Braver les vents contraires : recâbler la croissance dans un contexte de fragilité’’ (Braving the Headwinds: Rewiring Growth Amid Fragility) et a assisté à la séance d'ouverture de la réunion du WEF.



Partageant les avantages du Vietnam, il a suggéré au WEF et à ses membres de continuer à accompagner et à aider le Vietnam en termes de technologie, de finance, de formation des ressources humaines de haute qualité et de gouvernance moderne pour le développement durable, en mettant l'accent sur la transformation verte, la transformation numérique et la transition énergétique, les progrès de la science et de la technologie et le développement d'une économie circulaire et d'une économie numérique.



Les délégués ont fait l'éloge de la présence du Vietnam à l'événement et ont promis de se rendre au Vietnam pour continuer à discuter avec les ministères, les agences et les localités afin de réaliser des plans de collaboration.



À cette occasion, le Premier ministre vietnamien a eu des entretiens ouverts, francs et sincères avec des dirigeants de plusieurs pays et organisations internationales pour discuter de mesures spécifiques visant à promouvoir les relations bilatérales et à renforcer la coordination sur des questions d'intérêt commun.



On pourrait affirmer que la visite de travail a laissé une impression significative sur le rôle, les contributions et la réputation internationale du Vietnam, affirmant la voix importante du pays sur les problèmes mondiaux, en particulier au milieu des nombreux défis auxquels l'économie mondiale est confrontée.