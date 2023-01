La visite du PM vietnamien au Laos revêt une signification importante pour les relations bilatérales

Il s'agira à la fois de la première visite du Pham Minh Chinh au Laos en tant que Premier ministre du Vietnam, pour la participation à la 45e réunion du Comité de coopération intergouvernementale Laos - Vietnam et à la cérémonie de clôture de l'Année de l'amitié et de la solidarité Vietnam - Laos, Laos - Vietnam 2022, a-t-il déclaré lors d’une interview accordées au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information, à l’approche de la visite du chef du gouvernement vietnamien au Laos les 11 et 12 janvier.

Selon le dirigeant lao, ces trois événements revêtent une signification importante pour les relations de coopération Laos-Vietnam, et réaffirment une fois de plus la politique étrangère cohérente du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens à l'égard du Laos.

Pham Minh Chinh s'entretiendra avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, recevra et rencontrera les plus hauts dirigeants du Laos. Une bonne occasion pour les deux parties de discuter des modalités de renforcement des relations de coopération entre les deux parties, et de trouver des mesures pour faire face aux difficultés et défis qui se présentent dans chaque pays, dans la région et dans le monde.

A propos de la 45e réunion du Comité de coopération intergouvernementale, Saleumsay Kommasith a estimé qu' il s'agissait d’un événement très important, coprésidé par les deux Premiers ministres.

L'objectif est de réévaluer les résultats de la mise en œuvre de la Déclaration conjointe de la 44e réunion du Comité, et en même temps de réévaluer la coopération dans les domaines de la politique, de la sécurité, de la diplomatie, de l’économie et de la société entre les deux parties en 2022.

Les deux parties réévalueront également les affaires déjà mise en œuvre, les obstacles de la part du Laos et du Vietnam ainsi que les risques auxquels les deux pays sont confrontés, ce pour les régler ensemble, au profit d'une coopération économique et commerciale de plus en plus efficace, conformément aux bonnes relations de coopération politique.

En ce qui concerne l’Année d’amitié et de solidarité Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, le dirigeant lao a conclu que les deux pays avaient conjointement organisé de nombreuses activités pour montrer la fraternité entre les deux peuples. Un facteur important qui a contribué à la promotion et au resserrement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.