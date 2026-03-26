La visite du PM Pham Minh Chinh en Russie rehausse la coopération bilatérale

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a achevé avec succès sa visite officielle en Russie.



Cette visite a non seulement contribué à approfondir les liens traditionnels et fidèles entre les deux pays, mais aussi à repositionner et à rehausser le partenariat stratégique intégral Vietnam – Russie. Elle a surtout permis de créer des avancées majeures dans la coopération bilatérale en matière de sécurité énergétique et de développement des infrastructures de transport.



Dans un climat de sincérité, de confiance et de renouveau, les deux parties ont eu des échanges concrets et approfondis, marqués par un large consensus sur les grandes orientations ainsi que sur des mesures spécifiques visant à repositionner et à porter à un niveau supérieur le partenariat stratégique intégral Vietnam – Russie, avec une vision stratégique à 100 ans, au service des objectifs de développement de chaque pays.



Les dirigeants russes ont affirmé leur volonté et leur disponibilité à promouvoir vigoureusement la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, tout en l’élargissant à de nouveaux secteurs correspondant aux besoins de développement du Vietnam et aux atouts de la Russie, tels que les nouvelles énergies, la transition verte, la transformation numérique, la santé et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président russe Vladimir Poutine. Photo : VNA



Les deux parties ont signé, au cours de cette visite, un accord de coopération sur la construction de centrales nucléaires au Vietnam. Elles ont également signé plusieurs accords de coopération dans les domaines de l’énergie, des transports et de la logistique.



L’un des axes majeurs du déplacement du chef du gouvernement vietnamien a été la promotion de la coopération dans le développement des infrastructures de transport, en particulier la connectivité ferroviaire et la construction de réseaux ferroviaires urbains.



À cette occasion, les secteurs ferroviaires des deux pays ont travaillé ensemble et sont parvenus à de nouveaux accords, ouvrant la voie à la relance et au développement des liaisons ferroviaires, afin de dynamiser davantage les échanges commerciaux et de mieux exploiter le potentiel de coopération bilatérale.



Malgré un agenda particulièrement chargé, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également pris le temps de rencontrer des amis traditionnels ainsi que la communauté vietnamienne en Russie. Il a exprimé son souhait de consolider eles relations fidèles Vietnam – Russie, et a appelé la Russie à continuer à créer des conditions plus favorables pour permettre à la communauté vietnamienne en Russie de mieux s’intégrer dans la société locale et de contribuer à l’amitié entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des étudiants vietnamiens à Moscou. Photo: VNA

On peut avoir confiance dans les résultats de cette visite et, avec les efforts résolus des ministères, secteurs, localités et entreprises des deux pays, le partenariat stratégique intégral Vietnam – Russie devrait se développer fortement, contribuant de manière significative au développement socio-économique de chaque pays, ainsi qu’à la paix, à l’amitié et à la coopération dans le monde. -VNA/VI