La visite du PM kirghize ouvre une nouvelle page dans les relations Vietnam-Kirghizistan

Le président Luong Cuong (droite) et le Premier ministre de la République du Kirghizistan, Adylbek Kasymaliev. Photo : VNA

La visite du Premier ministre kirghize revêt une grande importance, ouvrant une nouvelle page dans les relations Vietnam-Kirghizistan, contribuant à concrétiser la détermination des dirigeants des deux pays à renforcer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines, a estimé le président Luong Cuong.

Le chef de l’État vietnamien a reçu dans l'après-midi du 6 mars, à Hanoï, le Premier ministre de la République du Kirghizistan, Adylbek Kasymaliev, en visite officielle au Vietnam les 6 et 7 mars. Il a exprimé sa profonde impression du fort développement que le Vietnam avait réalisé ces dernières années. Il a hautement apprécié le rôle du Vietnam dans la région et dans le monde, souhaitant promouvoir davantage la bonne amitié traditionnelle et la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique, d'accroître les échanges de délégations, les contacts à tous les niveaux et à travers tous les canaux de Parti, d’État, de gouvernement, d'organe législatif, de ministères, de branches, de localités, d’organisations socio-politiques et de peuple ; de faciliter la recherche d’opportunités d’investissement par les entreprises des deux pays sur leurs marchés respectifs ; de perfectionner la base juridique pour promouvoir les relations bilatérales dans tous les domaines.

Luong Cuong a souligné que les ministères, les branches et les agences fonctionnelles des deux pays devraient renforcer leur coordination pour concrétiser la détermination et les accords des hauts dirigeants des deux pays, favorisant ainsi la coopération dans tous les domaines, notamment le commerce - investissement, éducation - formation, science - technologie, transport, énergie, mines, promotion des échanges culturels, etc.

Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, en particulier dans le cadre des Nations Unies, de l'Union économique eurasienne (UEE) et de la Conférence pour l'interaction et le renforcement de la confiance en Asie (CICA).

Le président vietnamien a affirmé que le Vietnam soutenait et était prêt à servir de pont au Kirghizistan pour élargir ses relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est ainsi qu'avec l’ASEAN.

Concernant la question de la Mer Orientale, il a souligné l'importance de la sécurité et de la sûreté de la navigation et a demandé au Kirghizistan de soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam concernant cette zone maritime, sur la base du respect du droit international, en particulier de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Luong Cuong a remercié le Premier ministre et le gouvernement du Kirghizistan pour leur attention et a demandé au Kirghizistan de continuer à soutenir la communauté vietnamienne pour qu'elle puisse vivre et travailler de manière stable au pays, servant de pont pour promouvoir les relations entre les deux pays. - VNA/VI