La visite du PM devrait ouvrir des opportunités d’affaires avec la République de Corée

La prochaine visite officielle en République de Corée du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse offre une opportunité importante pour les échanges bilatéraux et l’expansion de la coopération dans divers domaines, notamment le commerce.



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), les structures d’exportation du Vietnam et de la République de Corée dans leurs relations commerciales sont complémentaires et ont peu de concurrence directe.



Ce pays d’Asie de l’Est est la deuxième source de déficit commercial du Vietnam après la Chine. Cependant, le déficit est considéré comme positif, car il concerne principalement l’importation de machines, d’équipements et de matières premières pour la production nationale.



Les statistiques montrent que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 76,1 milliards de dollars en 2023. Ce chiffre a été estimé à 38,8 milliards de dollars entre janvier et juin de cette année, soit une augmentation annuelle de 9,3%.



Sur le montant du premier semestre, la valeur des exportations et des importations du Vietnam s’est élevée à environ 12,2 milliards de dollars et 26,6 milliards de dollars, en hausse de 9,9% et 9,1% respectivement.



Le directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur du MoIT, Trân Thanh Hai, a souligné que les entreprises d’IDE de la République de Corée contribuent à plus de 30 % du chiffre d’affaires total des exportations du Vietnam.



Les grands groupes sud-coréens tels que Samsung, LG, Hyundai, Hanwha, Doosan, Posco et SK ont joué un rôle crucial dans le développement de diverses localités vietnamiennes, aidant progressivement le Vietnam à s’intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur mondiale.



En outre, la République de Corée est l’un des rares pays à avoir signé des accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux avec le Vietnam. Les deux parties visent à atteindre un objectif commercial bilatéral de 150 milliards de dollars d’ici 2030, en s’attaquant au déséquilibre commercial et en créant des conditions favorables à l’exportation des produits vietnamiens forts tels que les produits agro-alimentaires, les fruits de mer et les fruits de saison vers le marché sud-coréen.



Trân Thanh Hai a souligné que le Vietnam considère également la République de Corée comme un partenaire important dans sa stratégie de développement des services logistiques.



Le directeur de LEE & KIM, Lee Si-hyung, représentant le groupe Zenith et d’autres entreprises sud-coréennes, a prévu que dans les temps à venir, nombre d’entreprises sud-coréennes chercheront à investir au Vietnam et à nouer des partenariats avec les entreprises vietnamiennes dans les domaines du transfert de technologie, de la fourniture d’équipements, de la construction et des services connexes. – VNA/VI