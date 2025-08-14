La visite du leader du Parti booste la coopération substantielle Vietnam-République de Corée

La visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse Ngô Phuong Ly, en République de Corée du 10 au 13 août, à l’invitation du président Lee Jae Myung et de son épouse Kim Hye-kyung, a été un succès.



Cette visite a été l’occasion de réaffirmer l’engagement du Vietnam à construire une nation prospère et à attirer des ressources internationales pour atteindre les objectifs de développement dans une nouvelle ère, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique et à approfondir la coopération substantielle entre le Vietnam et la République de Corée.



La science et la technologie, nouveau pilier des relations bilatérales.



Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1992, le Vietnam et la République de Corée ont progressivement bâti un partenariat étroit et mutuellement bénéfique dans les domaines politique, économique, culturel et des échanges populaires. Les avancées des trois dernières décennies ont jeté les bases solides d’un approfondissement plus substantiel et plus efficace du partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée.



L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a déclaré que le moment était venu pour les deux pays de définir conjointement des étapes stratégiques, entrant ainsi dans une nouvelle étape de développement, tant en quantité qu’en qualité.



Au cours de sa visite de quatre jours, le secrétaire général Tô Lâm a participé à un large éventail d’activités, notamment des entretiens avec de hauts dirigeants sud-coréens et des rencontres avec des personnalités politiques, des organisations économiques et culturelles, des scientifiques, la communauté vietnamienne et des amis sud-coréens du Vietnam.



Les deux parties sont parvenues à un consensus important sur l’avancement de leur partenariat stratégique global, ainsi que sur les questions mondiales et régionales d’intérêt commun.



La science et la technologie ont été identifiées comme un moteur essentiel du développement national. Conformément à cette priorité, le premier engagement officiel du leader vietnamien à son arrivée a été une rencontre avec des membres du Réseau d’innovation du Vietnam et des experts vietnamiens dans ce pays d’Asie du Nord-Est. Cette rencontre a souligné l’engagement du Parti et de l’État envers les intellectuels vietnamiens d’outre-mer et la cause du développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique au Vietnam.



Le secrétaire général Tô Lâm a exhorté le réseau à lancer de nouvelles initiatives, à faciliter le transfert de connaissances et de technologies, et à faire bénéficier le Vietnam des avancées mondiales, tout en favorisant la solidarité entre ses membres afin de contribuer efficacement à la croissance nationale.



Pour la première fois, un dialogue scientifique et technologique de haut niveau entre le Vietnam et la République de Corée a permis aux délégués sud-coréens d’échanger leurs points de vue sur la transformation numérique, l’innovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) et les stratégies futures.



Les propositions de collaboration portaient notamment sur la récupération et la production de terres rares, ainsi que sur le soutien technologique aux PME vietnamiennes, et les instituts de recherche, universités et entreprises technologiques coréens ont manifesté un vif intérêt.



Lors d’un discours politique prononcé à l’Université Yonsei, le secrétaire général Tô Lâm a fait confiance à la jeune génération, soulignant qu’une approche précoce des réalisations mondiales à l’ère du numérique leur permet de perpétuer les fières traditions des générations précédentes.



Lors du Forum économique Vietnam-République de Corée, le Vietnam a appelé les entreprises sud-coréennes à accroître leurs investissements, notamment dans les secteurs où la République de Corée excelle et où le Vietnam présente un potentiel, notamment les énergies propres et vertes, les industries lourdes telles que l’électronique, l’automobile, la construction navale, la chimie, l’acier, les matériaux stratégiques, les semi-conducteurs, l’IA, la blockchain, ainsi que les services de qualité dans les domaines de la santé, de l’éducation et du développement urbain intelligent et durable.

Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm et le président sud-coréen Lee Jae Myung. Photo : VNA

À Busan, deuxième pôle économique de la République de Corée, le dirigeant vietnamien a été très impressionné par l’organisation, la gestion et les objectifs de développement du port de Busan : non seulement un point de transit de marchandises, mais aussi un écosystème logistique complet. Le Vietnam souhaite renforcer la coopération entre le port de Busan et ses ports maritimes, et encourage les investissements dans les ports de nouvelle génération de Hai Phong, Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville, Gia Lai, An Giang et Cà Mau, ainsi que la formation d’ingénieurs et de spécialistes portuaires.



Dans leur déclaration conjointe, les deux pays ont défini la science et la technologie comme un nouveau pilier du partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée, le Vietnam se positionnant comme co-créateur de valeur en matière d’innovation aux côtés de la République de Corée. Le Vietnam s’est engagé à faciliter les investissements sud-coréens majeurs dans les infrastructures, l’électronique de pointe, les semi-conducteurs, l’IA, les énergies renouvelables et le développement urbain intelligent.



Approfondissement de la compréhension mutuelle



Les échanges populaires constituent depuis longtemps un pont essentiel dans les relations entre le Vietnam et la République de Corée, favorisant la bonne entente et une compréhension plus profonde entre leurs peuples et jetant les bases d’un partenariat plus solide.



Lors d’une rencontre avec des amis sud-coréens du Vietnam, le professeur et traducteur Ahn Kyong-hwan s’est dit fier de ses liens de longue date avec le Vietnam, saluant la résilience, l’indépendance et les valeurs du pays, forgées au fil de son histoire de construction et de défense.



Lee Shin-jae, président de l’Association d’amitié République de Corée – Vietnam, a souligné les contributions du groupe, notamment la construction d’écoles, de centres de formation professionnelle pour les personnes handicapées et les orphelins des communautés défavorisées, l’aide au relèvement après catastrophe, l’octroi de bourses aux étudiants vietnamiens défavorisés et la mise en place de projets de coopération économique et technique. Il a appelé à des échanges populaires encore plus dynamiques.



Lors de cette visite, le secrétaire général Tô Lâm et son épouse ont assisté à l’inauguration d’un buste du président Hô Chi Minh à l’ambassade du Vietnam à Séoul. Cette œuvre se veut à la fois un monument culturel et un symbole de l’amitié bilatérale étroite et durable entre les deux nations.



Après la cérémonie d’accueil officielle, Madame Ngô Phuong Ly a rejoint Madame Kim Hye Kyung, épouse du président sud-coréen, pour une visite du Musée national de la République de Corée. Elle a exprimé son espoir de voir les liens bilatéraux se développer de manière à répondre aux aspirations des peuples des deux pays.



Madame Ngô Phuong Ly a ensuite rendu visite à des familles multiculturelles vietnamo-coréennes, encourageant leur intégration et leur contribution à l’amitié bilatérale.



Plus de 350.000 Vietnamiens vivent actuellement en République de Corée, contribuant concrètement à l’évolution des relations. Les organisations de masse et d’amitié renforcent leur rôle de passerelles pour les échanges entre les communautés, les localités et les populations des deux pays, rendant les liens populaires plus dynamiques, plus concrets et plus cohérents avec le cadre du partenariat stratégique global. – VNA/VI