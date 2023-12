La visite du leader chinois Xi Jinping au Vietnam donnera un nouvel élan aux liens

La prochaine visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping les 12 et 13 décembre a incité les experts et chercheurs vietnamiens à prédire que ce voyage créerait un nouvel élan pour les relations bilatérales.

Ce sera la première fois qu’un secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois se rendra trois fois au Vietnam, a noté Quang, qualifiant ces activités de rares dans une succession aussi rapprochée.

Nguyên Vinh Quang, vice-président de l’Association d’amitié Vietnam-Chine Photo : baoquocte.vn

La visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a été un succès grâce à la publication d’une déclaration commune en 13 points et aux accords conclus par les deux chefs du Parti sur cette période qui ont été mis en œuvre de manière efficace, a-t-il déclaré, espérant que cette fois le voyage du secrétaire général et président Xi Jinping produirait de bons résultats, apportant des bénéfices aux peuples des deux pays.Partageant le même point de vue, le Dr Dào Ngoc Bau, directeur adjoint chargé de l’Institut des relations internationales de l’Académie nationale politique Hô Chi Minh, a déclaré que la troisième visite du plus haut dirigeant chinois au Vietnam montre que les relations entre les deux partis, les États et les peuples se développent très bien, démontrant l’esprit de bon voisinage, de coopération intégrale, de stabilité à long terme et d’orientation vers vers l’avenir.Cela contribuera à affirmer et à consolider l’amitié et la tradition de longue date entre les deux pays et les deux peuples, et ouvrira certainement de nouvelles relations de coopération à l’avenir et améliorera les relations existantes dans une direction plus profonde et plus substantielle, contribuant ainsi au développement des deux pays, pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde, a-t-il indiqué.L’expert a également prédit que cette visite créerait un nouvel élan pour la collaboration économique et commerciale bilatérale dans une direction équilibrée et durable.En outre, les échanges humains, culturels, scientifiques et éducatifs entre les deux pays deviendront de plus en plus substantiels et efficaces, contribuant ainsi à renforcer l’amitié traditionnelle, a-t-il ajouté. – VNA