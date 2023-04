La visite du gouverneur général David Hurley renforce la confiance entre le Vietnam et l'Australie

Le gouverneur général David Hurley. Photo: abc.net.au

La visite d’Etat du gouverneur général d'Australie David Hurley au Vietnam du 3 au 6 avril 2023 sur invitation du président vietnamien Vo Van Thuong approfondit davantage la bonne volonté et la confiance entre les deux pays, a déclaré Mme Suiwah Leung, professeure associée honoraire à l’Ecole de politiques publiques Crawford, relevant de l’Université nationale d’Australie, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Cette visite s'inscrit officiellement dans le cadre du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, a dit Suiwah Leung.

Il est toutefois important que les relations au niveau gouvernemental et diplomatique soient souvent consolidées par des celles à d'autres niveaux. Dans le cas du Vietnam et de l'Australie, les relations académiques entre les deux pays jouent toujours un rôle très important, a-t-elle souligné.

La croissance économique et le développement rapides au Vietnam ont profité aux deux pays, car les exportations australiennes vers le Vietnam ont augmenté en moyenne d'environ 12 % depuis 2013, et l'exportation de services d'éducation, en particulier, a vu plus de 26 000 étudiants vietnamiens faire des études en Australie en 2019. Leurs études sont diversement financées par le gouvernement australien et vietnamien à travers de l'octroi des bourses ainsi que par le secteur privé.

Cependant, il reste encore de places pour une amélioration des exportations d'autres services tels que le tourisme et les technologies de l'information, ainsi que pour davantage d'investissements au Vietnam des entreprises australiennes.

A l'inverse, le programme de bourses New Colombo Plan ont permis à plus de 4.500 étudiants australiens de passer du temps au Vietnam pour en apprendre davantage sur son peuple, sa culture, sa langue et ses façons de faire des affaires, ce qui devrait améliorer les contacts commerciaux et les flux d'investissement.

Selon Suiwah Leung, la création récente du Centre Vietnam-Australie à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) à Hanoi a témoigné le développement de la bonne volonté et de la confiance entre les deux pays.

Elle a espéré que la visite approfondirait cette bonne volonté et cette confiance d’intérêt commun.