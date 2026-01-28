La visite du dirigeant lao Thongloun Sisoulith au Vietnam consolide les liens bilatéraux, selon la presse lao



La presse officielle lao a largement relayé la visite d'État du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président Thongloun Sisoulith, effectuée au Vietnam les 26 et 27 janvier, la qualifiant d'étape cruciale pour la consolidation de l'amitié indéfectible entre les deux nations.

Les sites d’Internet des journaux Pasaxon, porte-parole du PPRL, et Pathetla de l’Agence de presse lao (KPL) ont souligné, dans leurs éditions du 26 janvier, que ce déplacement contribue à resserrer et à développer davantage les liens d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de connexion stratégique qui unissent les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Les articles rappellent que cette visite constitue le premier déplacement à l’étranger de Thongloun Sisoulith depuis sa réélection à la tête du PPRL lors du 12e Congrès national début janvier. Elle témoigne du dynamisme des relations uniques et exceptionnelles entre le Laos et le Vietnam. Cette visite intervient en outre juste après le succès des congrès nationaux respectifs des deux Partis, permettant aux dirigeants de dresser un bilan de leur coopération passée et de définir les orientations pour les années à venir.

Les médias lao se félicitent du développement constant et de l’approfondissement des relations bilatérales dans tous les domaines, marquées par une confiance politique mutuelle au plus haut niveau. La défense et la sécurité demeurent les piliers fondamentaux de ce partenariat tandis que les échanges commerciaux affichent une croissance impressionnante et que les projets de coopération stratégique sont mis en œuvre de manière efficace.

Les deux pays ont réitéré leur volonté de cultiver davantage leurs liens d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de connexion stratégique ainsi leur développement continu.

Concernant les perspectives d'avenir, les deux secrétaires généraux sont convenus de maintenir la tradition des échanges de délégations de haut niveau, et entre les ministères et les localités, en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité de coopération et l'approfondissement de la coopération stratégique. Ils ont affirmé continuer à renforcer la coopération et l'étroite coordination en matière de défense et de sécurité ; poursuivre la création des conditions favorables à la réalisation de la connectivité économique entre les deux pays, notamment en accélérant la mise en œuvre du projet d'autoroute Vientiane-Hanoï.

Par ailleurs, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité d'éduquer les jeunes générations sur les significations et valeurs historiques de cette relation spéciale, tout en lançant les préparatifs de l'« Année de la solidarité et de l'amitié Laos-Vietnam 2027 », qui marquera le 65e anniversaire de leurs relations diplomatiques et le 50e de la signature du Traité d’amitié et de coopération Laos-Vietnam.

A cette occasion, le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a exprimé sa profonde gratitude envers le secrétaire général To Lam pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a également adressé ses félicitations au dirigeant vietnamien pour sa réélection à la tête du 14e Comité central du Parti communiste du Vietnam, tout en réaffirmant la reconnaissance éternelle du peuple lao pour le soutien constant et leur aide que le Vietnam lui apporte, tant lors de la lutte de libération nationale que dans l'œuvre actuelle de construction du pays. -VNA/VI