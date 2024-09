La visite du dirigeant lao contribuera à consolider et développer les relations spéciales Vietnam-Laos

Phan Minh Chien, chargé d'affaires de l'ambassade du Vietnam au Laos. Photo: VNA

La visite d'État au Vietnam du 10 au 13 septembre du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos Thongloun Sisoulith et de son épouse, contribuera à renforcer et à consolider les relations étroites et la confiance entre les deux Partis et les deux États, affirmant également la détermination des dirigeants de haut niveau des deux pays à préserver, consolider et développer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Phan Minh Chien, chargé d'affaires de l'ambassade du Vietnam au Laos, a fait cette remarque lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information.

Cette visite, organisée à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam et de son épouse, est une occasion pour les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États de se rencontrer afin de discuter et d'évaluer les résultats de la coopération obtenus ces deniers temps, et de s'accorder sur de grandes orientations de coopération dans des domaines clés tels que la politique-diplomatie, la sécurité-défense, la coopération économique, l'éducation-formation, la science, la technologie et le tourisme. Les deux parties discuteront également des questions internationales et régionales d'intérêt commun. Il est prévu que, lors de cette visite, les deux parties signeront plusieurs documents de coopération importants.

Il a exprimé sa ferme conviction que cette visite serait couronnée de succès, reflétant l'importance et la signification stratégique des relations spéciales Vietnam-Laos pour la sécurité et le développement de chaque pays, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et le monde.

Phan Minh Chien a également estimé que que les accords entre les deux Partis et les deux États ont été activement mis en œuvre par les différents secteurs, localités et entreprises des deux parties, contribuant efficacement à la consolidation et au renforcement des relations spéciales Vietnam-Laos qui continuent de se développer dans divers domaines.

Les relations politiques s'approfondissent de plus en plus. La coopération en matière de défense, de sécurité et de diplomatie continue d'être maintenue et développée, constituant l'un des piliers importants des relations entre les deux pays. La coopération en matière d'économie, de commerce et d'investissement continue d'être encouragée. Les deux parties ont mis en œuvre activement les accords entre les deux gouvernements, les accords issus de la 46e session du Comité intergouvernemental et les résultats des visites des hauts dirigeants.

En outre, le "Projet d'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la coopération Vietnam-Laos dans le domaine de l'éducation et du développement des ressources humaines pour la période 2021-2030" est activement mis en œuvre. Les deux parties continuent de coopérer dans la culture, la société, les sports, le tourisme, la communication, les sciences et technologies, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Pour préserver, cultiver et développer les relations spéciales Vietnam-Laos de manière substantielle, apportant des avantages concrets aux peuples, les deux pays doivent continuer à se tenir côte à côte, renforcer l'échange d'informations, partager des expériences et coopérer dans divers domaines, a souligné Phan Minh Chien.

Selon lui, il est nécessaire de bien mettre en œuvre les accords de haut niveau, en particulier d'améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération entre les hauts dirigeants des deux pays, de renforcer la sensibilisation et l'éducation sur la tradition des relations Vietnam-Laos ; d'organiser la célébration des fêtes et des événements importants des deux Partis et des deux pays dans le reste de l'année 2024 et surtout en 2025.

Par ailleurs, il faut avoir une collaboration efficace dans la mise en œuvre du plan de coopération entre les ministères de la Défense et de la Sécurité publique des deux pays, afin de garantir la stabilité politique, la sécurité et l'ordre public dans chaque pays. Les deux parties doivent appliquer les accords et conventions de coopération entre les deux gouvernements, ainsi que les programmes de coopération entre les ministères, secteurs et localités pour élever le niveau de coopération économique entre les deux pays.

En outre, il faut renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation, de la formation et du développement des ressources humaines, afin de répondre aux besoins de développement de chaque pays. -VNA/VI