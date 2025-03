La visite du couple royal belge au Vietnam ouvrira de nouvelles opportunités de coopération bilatérale

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao, chef de la délégation du Vietnam auprès de l'Union européenne (UE). Photo : VNA

La visite d'État au Vietnam du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique, du 31 mars au 4 avril, marquera un tournant important dans le renforcement des relations entre les deux pays, selon l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao, chef de la délégation du Vietnam auprès de l'Union européenne (UE).

Le diplomate vietnamien a souligné que, malgré sa petite taille, la Belgique occupe une position stratégique importante au cœur de l'Europe. Elle a établi des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1973, ouvrant ainsi des perspectives de coopération à long terme entre les deux pays. Au cours des 50 dernières années, ces relations ont connu des avancées significatives dans divers domaines. Cependant, le diplomate a affirmé que le potentiel de coopération entre le Vietnam et l'UE en général, et la Belgique en particulier, restait considérable. Selon lui, le prochain voyage du Roi, l'une de ses deux visites d'État annuelles, témoigne de l'importance particulière que la Belgique accorde au Vietnam dans ses relations. Il s'agit également d'une occasion cruciale de promouvoir la coopération entre les deux pays, ainsi qu'entre le Vietnam et l'UE, a-t-il ajouté.

Après la signature de l'Accord de partenariat et de coopération (APC) avec l'UE, le Vietnam a étroitement coopéré avec la Belgique pour établir un partenariat stratégique dans le secteur agricole en 2018. Depuis la signature de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) en 2019, les relations se sont considérablement renforcées, notamment en matière d'investissement et de commerce. Actuellement, de nombreuses entreprises belges s'intéressent au Vietnam, et la délégation accompagnant le Roi Philippe lors de cette visite comprend 34 PDG de grandes entreprises et 18 universités belges. Cela reflète l'intérêt croissant de la Belgique pour le Vietnam en tant que partenaire stratégique dans divers domaines, notamment dans lesquels les deux pays ont des atouts et des besoins de coopération, a souligné Nguyên Van Thao. Il a notamment souligné trois domaines de coopération majeurs entre les deux pays : les transports verts, l'agriculture durable et les énergies renouvelables. La santé et l'éducation constituent également des axes de collaboration prometteurs, a-t-il affirmé. En outre, les universités belges constituent un choix attractif pour les étudiants vietnamiens. En ce qui concerne la collaboration future, Nguyên Van Thao s'est déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et la Belgique ouvriraient de nombreuses opportunités importantes de coopération.

Pour le Vietnam, la Belgique constitue une porte d'entrée importante vers le marché de l'UE, une vaste région comptant environ 450 millions d'habitants et un PIB total de près de 17 000 milliards d’euros. Il s'agit d'un marché à fort pouvoir d'achat et à forte demande d'importation, environ 3 000 milliards d’euros par an. Ainsi, via la Belgique, le Vietnam peut facilement accéder au marché de l'UE, notamment après la signature de l'EVFTA, a noté le diplomate. Il a exprimé sa conviction qu'avec une coopération encore renforcée, le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux ne se contentera pas de maintenir son niveau actuel, mais continuera de croître fortement dans les temps à venir. Selon lui, la Belgique ne souhaite pas seulement accéder au marché vietnamien, mais vise également le marché de l'ASEAN avec environ 680 millions d'habitants.

L'ambassadeur Nguyên Van Thao a toutefois souligné certains défis à surmonter, notamment la distance géographique entre les deux pays. De plus, la Belgique est un pays développé et fait partie de l'UE, où le système juridique est très strict, avec des normes élevées, notamment dans le domaine du développement vert et de la réduction des émissions de carbone. Par conséquent, pour pénétrer le marché belge, les entreprises vietnamiennes doivent répondre à ces exigences strictes. -VNA/VI