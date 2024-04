La visite du chef de l’ANV en Chine devra pousser les orientations des relations bilatérales

La prochaine visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Vuong Dinh Huê, revêt une grande importance pour déployer les orientations des relations entre les deux pays, a déclaré Wei Wei, chef du département vietnamien de la Station de radio-télévision centrale de Chine.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê. Photo : VNA

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur l’importance de la visite du plus haut législateur vietnamien, Wei a indiqué qu’après le succès de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping au Vietnam en décembre 2023, les relations bilatérales sont entrées dans leur meilleure période.

Les nouvelles orientations des relations entre les deux partis ainsi qu’entre les deux pays, annoncées lors de la visite du dirigeant chinois, sont non seulement conformes aux intérêts communs des deux partis, deux gouvernements et deux peuples vietnamiens et chinois, mais profite également à la paix et au développement de la région et du monde, a-t-il déclaré.

Dans un contexte international et régional de plus en plus complexe et instable, avec un impact négatif croissant sur la politique et l’économie mondiales, le partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine s’est développé de manière stable, obtenant de nombreux résultats importants et globaux, a-t-il noté.

La coopération entre les localités vietnamiennes et chinoises a connu un développement vigoureux et a enregistré des progrès positifs après les visites réciproques des dirigeants de haut niveau des deux pays et les échanges à travers divers canaux, a-t-il ajouté.

Wei a souligné que l’approfondissement et l’amélioration continus du partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays contribueront de manière significative au bonheur de leurs peuples, à la paix et au progrès de l’humanité.

Les deux pays se trouvent à une étape cruciale de la réforme et du développement, donc mettre en œuvre une coopération gagnant-gagnant basée sur les avantages existants est également une exigence pragmatique, a-t-il estimé.

Les deux parties devraient renforcer davantage leur coopération dans des domaines tels que la connexion des chaînes industrielles et des chaînes d’approvisionnement, ainsi que l’économie verte, a-t-il plaidé, se disant persuadé que la visite contribuera à promouvoir une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays en termes d’économie, de commerce, l’investissement et de chemin de fer.

Wei a souligné que les relations entre l’Assemblée populaire nationale de Chine (APN) et l’ANV faisaient partie intégrante du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine. La visite du plus haut législateur vietnamien jouera donc un rôle crucial dans le maintien de bons échanges entre les deux organes législatifs, ainsi que la promotion de l’interaction et de coopération à tous les niveaux.



Selon l’expert, la visite incitera les deux pays à étudier et à discuter ensemble de l’amélioration et de la construction de l’État de droit socialiste-démocrate, et à renforcer les échanges et la coopération dans les domaines de la démocratie, de l’État de droit et de la lutte contre la corruption.

Cela contribuera également à faire converger les perceptions communes des cercles sociaux, à consolider l’amitié traditionnelle et la confiance stratégique entre les deux pays et à solidifier les fondements de la volonté populaire de construire une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine, a-t-il encore indiqué. – VNA/VI