La visite du chancelier allemand au Vietnam ouvre un nouveau chapitre pour l'amitié

Le chancelier allemand Olaf Scholz effectuera une visite officielle au Vietnam les 13 et 14 novembre à l'invitation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.

Le chancelier allemand Olaf Scholz. Photo : VNA

Le Vietnam et l'Allemagne ont établi des relations diplomatiques le 23 septembre 1975. Depuis lors, l'amitié et la coopération bilatérales se sont développées efficacement. Depuis de nombreuses années, l'Allemagne est l'un des partenaires les plus importants du Vietnam en Europe.La confiance et la compréhension mutuelles entre les deux pays ont été encore renforcées grâce au maintien de l'échange de délégations de haut niveau et de mécanismes de coopération.Lors de la visite au Vietnam de la chancelière allemande Angela Merkel en octobre 2011, les deux parties ont signé la Déclaration commune de Hanoï sur l'établissement d'un partenariat stratégique, qui définit des objectifs et des mesures pour promouvoir la coopération dans des domaines prioritaires.Depuis le début de 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, les deux parties ont tenu des appels téléphoniques entre hauts dirigeants.Outre les échanges de délégations, le Parti communiste du Vietnam (PCV) a établi un mécanisme de dialogue théorique de haut niveau avec le Parti social-démocrate (SDP) et le Parti de gauche (LP) d'Allemagne. Jusqu'à présent, le PCV a organisé six dialogues théoriques avec le SPD et deux autres avec le LP.Le 31 mars de cette année, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, s'est entretenu par téléphone avec le chancelier allemand Olaf Scholz pour promouvoir la coopération entre les deux pays ainsi qu'entre le PCV et le SDP.Ces dernières années, la coopération en matière de commerce et d'investissement a été un moment fort de la relation bilatérale. Les deux parties ont signé de nombreux accords visant à créer une base juridique pour la coopération économique, tels que l'accord sur la prévention de la double imposition ; l'accord sur la promotion et la protection des investissements; et ceux sur la navigation maritime et aérienne.L'Allemagne est désormais le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe, représentant près de 20% des exportations du Vietnam vers l'Union européenne (UE). C'est également une importante porte de transbordement pour les marchandises vietnamiennes vers d'autres marchés en Europe. Selon le Département général des douanes vietnamiennes, le commerce bilatéral a atteint plus de 9,99 milliards de dollars en 2020 et 11,22 milliards de dollars en 2021.Selon les données de l'Office fédéral de la statistique d'Allemagne, le Vietnam est devenu le premier partenaire commercial de l'Allemagne en Asie du Sud-Est et son sixième en Asie. L'Allemagne a joué un rôle actif dans la négociation et la ratification de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).En ce qui concerne les investissements, en janvier 2022, l'Allemagne comptait 417 projets valides d'une valeur de plus de 2,29 milliards de dollars au Vietnam, se classant 4e dans l'UE et 17e sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam.Pendant ce temps, les entreprises vietnamiennes exploitent 34 projets d'investissement en Allemagne avec un investissement total de plus de 215 millions de dollars.En juin 2020, le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et le ministère fédéral des Affaires économiques et de l'Énergie d'Allemagne ont signé un protocole d'accord sur la création d'un comité mixte de coopération économique entre les deux ministères, visant à promouvoir la coopération économique bilatérale.En matière de coopération au développement, l'Allemagne est l'un des pays qui fournit régulièrement et fréquemment une aide publique au développement (APD) au Vietnam. Depuis 1990, l'Allemagne a fourni plus de 2 milliards de dollars pour des projets d'APD au Vietnam par le biais de la coopération technique et financière.Lors des négociations au niveau gouvernemental sur la coopération au développement entre le Vietnam et l'Allemagne qui se sont tenues du 20 au 23 juillet de l'année dernière, le gouvernement allemand a engagé plus de 143,5 millions d'euros (plus de 147,8 millions de dollars) d'APD pour le Vietnam pour 2022-2023.En outre, les deux pays ont également accordé une attention particulière à la promotion de la coopération dans d'autres domaines, notamment l'adaptation au changement climatique, la finance, la culture, l'éducation, la formation, la coopération judiciaire, la santé, le tourisme et la science-technologie.L'Allemagne est également l'un des partenaires les plus importants du Vietnam dans le domaine de la formation professionnelle. Il a aidé le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales à élaborer une stratégie nationale de formation professionnelle, à rédiger la loi sur la formation professionnelle et à construire des écoles professionnelles modèles.Outre les relations au niveau gouvernemental, de nombreux États et localités allemands ont établi des relations officielles avec le Vietnam ou des localités vietnamiennes.Selon l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh, la visite du chancelier allemand Olaf Scholz au Vietnam est d'une grande importance pour les relations entre les deux pays dans le contexte où les deux nations ont mis en œuvre avec succès l'accord de partenariat stratégique au cours de la dernière décennie et ont connu de grandes réalisations. dans la coopération économique et commerciale au cours des deux années qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'EVFTA. – VNA/VI